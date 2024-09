LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa sfida gli svizzeri di Alinghi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata della Louis Vuitton Cup 2024. A Barcellona torneranno a duellare le imbarcazioni regine della storica competizione velistica internazionale con i nuovi match race che animeranno il primo pomeriggio catalano.

Programma che si aprirà con l’interessante sfida tra INEOS Britannia ed Orient Express Racing Team. Britannici che al momento guidano la classifica con due vittorie su due. A seguire toccherà a Luna Rossa. Imbarcazione italiana che non dovrà fallire il match race contro gli svizzeri di Alinghi. Per gli elvetici la situazione è delicata essendo fanalino di coda con 0 vittorie e 2 KO. Ricordiamo che per l’appunto l’ultima classificata verrà eliminata, mentre le prime quattro della classifica, eccezion fatta per i detentori di New Zeland, approderanno alle semifinali.

Terzo match race di giornata quello che vedrà impegnati i neozelandesi, che non fanno classifica, contro gli statunitensi di American Magic. Domenica di Barcellona che si concluderà con la sfida tra Alinghi ed i francesi di Orient Express che, usando termini calcistici, sarà un autenticoscontro salvezza.

La quarta giornata di Louis Vuitton Cup 2024 inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto di tutti i match race. Buon divertimento e forza Luna Rossa!