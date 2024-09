LIVE F1, GP Monza 2024 in DIRETTA: Ferrari tenta il colpaccio nel Tempio della velocità. McLaren favorita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire il GP di Monza in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Monza c’è grande attesa per una gara che si presenta aperta a qualsiasi risultato. La Ferrari tenterà il colpaccio per regalare una bella emozione al pubblico di casa, ma non sarà cosa facile.

Le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz inizieranno il GP dalla quarta e in quinta casella in griglia di partenza. Non è stata un’ora di qualifiche leggendaria per la scuderia di Maranello, che avrebbe sperato di inserire almeno una vettura in prima fila. È mancato qualcosa in termini di gestione delle gomme sul time-attack.

Da questo punto di vista la miglior squadra si è confermata la McLaren. La scuderia di Woking ha monopolizzato la prima fila, considerando la pole-position di Lando Norris e il secondo tempo di Oscar Piastri. Vedremo se questo rendimento si replicherà quest’oggi. Sarà interessante capire se poi Max Verstappen (Red Bull) riuscirà a rimontare, visto il settimo crono di ieri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 15.00. Buon divertimento!