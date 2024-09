LIVE MotoGP, GP Indonesia 2024 in DIRETTA: Bagnaia deve reagire, Martin può allungare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire il sabato di Mandalika in tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca delle pre-qualifiche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end di Mandalika, round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito d’Indonesia assisteremo a un day-2 molto intenso: prove libere, qualifiche e Sprint Race per gli alfieri della massima cilindrata, in caccia di prestazioni degne di questo nome.

Francesco Bagnaia vorrà riprendere il filo del discorso interrotto per buona parte nel corso delle prove libere di ieri. Tanta fatica per Pecco nelle curve verso destra, ma si spera che il feeling trovato con le gomme soft possa riverberarsi nella giornata dedicata al time-attack e alla Sprint, visto che in palio ci sono punti mondiali di cui il piemontese ha un gran bisogno.

Vorrà mettere in pista la solita solidità Jorge Martin. Lo spagnolo è parso molto consistente nel corso del primo giorno del fine-settimana indonesiano. Sulla base di ciò, l’iberico ambirà al massimo possibile. Attenzione però a Enea Bastianini, il migliore del day-1 a Mandalika, e a Marc Marquez, da ritenere sempre pericoloso specialmente se il meteo dovesse essere incerto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end di Mandalika, round del Mondiale 2024 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 04.10 italiane con le prove libere, a seguire le qualifiche. La Sprint Race andrà in scena alle 09.00 italiane. Buon divertimento!