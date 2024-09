MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Indonesia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, sabato 28 settembre, il circuito di Mandalika sarà teatro delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2024, quindicesimo e sestultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Prosegue la sfida a quattro per il titolo iridato in top class tra Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini e Marc Marquez, racchiusi in 60 punti nella generale al termine del lungo tour estivo europeo.

I quattro big del campionato hanno superato indenni il venerdì indonesiano, centrando la qualificazione diretta per il Q2 e garantendosi dunque un posto tra i primi 12 sulla griglia di partenza. Sabato si comincerà però a fare davvero sul serio con le prove ufficiali e con la gara sprint, che assegnerà i primi punti del weekend per la classifica del Mondiale.

Le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP a Mandalika verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP INDONESIA MOTOGP 2024

Sabato 28 settembre

Ore 2.40 Prove libere 3 Moto3 a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 3.25 Prove libere 3 Moto2 a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 4.10 Prove libere 2 MotoGP a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 4.50 Qualifiche MotoGP a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 6.50 Qualifiche Moto3 a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 7.45 Qualifiche Moto2 a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.00 Sprint MotoGP a Mandalika (Indonesia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA SPRINT MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

