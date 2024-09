MotoGP, Franco Morbidelli impressiona nelle PL di Mandalika. 3° Martin, 14° Bagnaia che non forza

Un ottimo Franco Morbidelli ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024, confermando il suo ottimo momento di forma. Sul tracciato di Mandalika i piloti hanno preferito non spingere al massimo, sia per la pista ancora sporca, sia per le elevatissime temperature presenti. La colonnina di Mercurio, infatti, si attestava sui 30° per quanto riguardava l’atmosfera, con l’asfalto davvero rovente che toccava i 55°.

Da questo scenario è emerso con forza Franco Morbidelli (Ducati Pramac). Il pilota romano, infatti, ha impressionato con una serie di ottimi giri, il migliore dei quali ha fermato i cronometri sull’1:30.689 con un margine di vantaggio di 221 millesimi su Maverick Vinales (Aprilia), quindi terza posizione per Jorge Martin (Ducati Pramac) a 529.

Quarta posizione per un altro spagnolo, Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) in 1:31.271 a 582 millesimi dalla vetta, mentre è quinto un sorprendente Johann Zarco (LCR Honda Idemitsu) a 767 millesimi. Sesta posizione per Marc Marquez (Ducati Gresini) in 1:31.504 a 815 millesimi da Morbidelli, quindi settima per Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) a 829 davanti ad Enea Bastianini (Ducati Factory) ottavo a 940.

Dalla nona posizione di un finalmente positivo Luca Marini (Honda Repsol) i distacchi valicano il secondo (+1.014), quindi completa la top10 Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) 1.037. Non va oltre la 14a posizione, invece, Francesco Bagnaia (Ducati Factory). Il campione del mondo, come tradizione, non spinge nelle prove libere e si accontenta di un 1:31.794 a 1.105 dalla vetta, incamerando 19 giri di esperienza con la soft all’anteriore e la media al posteriore. Quindicesimo tempo per Fabio Quartararo (Yamaha) a 1.168 di distacco, quindi solamente 19° Aleix Espargarò (Aprilia) a 1.505.

A questo punto la classe più leggera si prepara per il secondo turno odierno, ovvero le pre-qualifiche delle ore 09.00 italiane (le ore 15.00 locali) che a definiranno la top10 che domani eviterà la Q1 nelle qualifiche.