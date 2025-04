MotoGP oggi in tv, GP Qatar 2025: orari warm-up e gara, streming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 13 aprile, andrà in scena il GP del Qatar, quarto round del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Lusail assisteremo al quarto appuntamento stagionale e le emozioni non mancheranno di certo, visto quanto accaduto già nella Sprint Race di ieri.

Francesco Bagnaia sarà costretto alla rimonta, partendo dalla undicesima casella, conseguenza della caduta nelle qualifiche. Una Sprint anonima per Pecco, in cui tutti i suoi limiti nella massimizzazione della prestazione su pochi giri si sono visti tutti. Sarà costretto a una gara in rimonta il centauro nostrano in sella alla Ducati e vedremo se ne sarà capace.

Marc Marquez, da questo punto di vista, è pronto ad approfittarne. L’iberico, in pole-position, si è preso ieri la vittoria della gara Sprint ed è intenzionato a bissare. Il suo ritmo è ottimo e quindi, avendo strada libera davanti a sè, è in grado di fare la differenza. Vedremo se il fratello Alex gli farà ancora da scudiero.

La domenica del GP del Qatar sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208). Sky Sport Uno (201) coprirà essenzialmente la gara di MotoGP. Su TV8, in chiaro, ci sarà la copertura in diretta delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la diretta delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 13 aprile (orari italiani)

Ore 14.40-14.50 MotoGP, Warm Up – Diretta tv Sky Sport MotoGP (208)

Ore 16.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 17.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 19.00 MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208) e TV8.

