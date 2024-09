Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Indonesia 2024

Emozioni e velocità nel corso della Sprint Race di Mandalika (Indonesia), tappa del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito asiatico i piloti della classe regina si sono dati battaglia per 13 giri in cui non c’è stato troppo spazio per la strategia. L’obiettivo era molto chiaro: spingere e performare al meglio, portando al limite il mezzo e le gomme per garantirsi il miglior risultato possibile.

Una gara del sabato importante in chiave iridata soprattutto dal punto di vista mentale. Francesco Bagnaia si è presentato alla vigilia di questo appuntamento dopo quanto accaduto a Misano. La caduta nelle fasi decisive del GP sul circuito romagnolo ha visto aumentare in maniera considerevole il distacco dalla vetta di Pecco: -24 da Jorge Martin.

Per questo, l’intenzione del piemontese era quella di conquistare il podio più alto per dare un segnale al suo avversario. Giova ricordare che l’assegnazione dei punti nella Sprint c’è per i primi nove classificati: 12 punti al primo, 9 al secondo, 7 al terzo e così via a scendere fino al nono. Chiaramente Martin aveva anch’egli l’obiettivo di aumentare il proprio margine di vantaggio in classifica generale. In questo contesto, ci si attendeva qualcosa da Enea Bastianini e da Marc Marquez.

RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT RACE GP D’INDONESIA

1. 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

2. 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

3. 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

4. 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI

5. 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

6. 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

7. 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI

8. 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA

9. 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI

10. 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

11. 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

12. 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

13. 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

14. 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

15. 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

16. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

17. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA

18. 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA

19. 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA

RITIRATI

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM