Griglia di partenza MotoGP, GP Indonesia 2024: Bagnaia in seconda fila, Martin fa sua la pole

Sono andate in archivio le qualifiche del GP d’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Mandalika i centauri hanno spinto al limite in cerca della miglior performance possibile, che potesse garantire loro una posizione privilegiata in griglia di partenza sia per la Sprint Race (ore 09.00 italiane) di oggi che per il GP di domani.

C’era da capire se Francesco Bagnaia fosse riuscito a risolvere i propri problemi con la Ducati GP24 emersi ieri. Pecco ha faticato tanto a trovare il feeling con la sua moto, in particolare nell’affrontare le curve a destra. Aveva iniziato il lavoro con delle mappe settate sui riferimenti del 2023, ma la pista con più grip ha costretto i tecnici a intervenire. Un continuo inseguire il set-up che l’ha portato, nel momento del time-attack, ad avere sensazioni migliori.

Tuttavia il livello di concorrenza è talmente alto che Bagnaia doveva fare un ulteriore step in avanti per ambire alla pole-position. Una p.1 in cui Jorge Martin ed Enea Bastianini erano i candidati per quanto messo in mostra nel corso del day-1 indonesiano. La consistenza dello spagnolo è ormai un marchio di fabbrica, mentre il romagnolo spinge sulla fiducia acquisita grazie alla vittoria di Misano. In tutto questo c’era sempre da considerare Marc Marquez in agguato.

La pole-position è andata a Jorge Martin, che ha stracciato tutti per feeling e velocità. In prima fila con lui ci saranno Marco Bezzecchi e Pedro Acosta. Pecco Bagnaia sarà in seconda fila, nella quarta piazzola, e dovrà trovare una super partenza. Due cadute per Marc Marquez nel turno.

GRIGLIA DI PARTENZA GP INDONESIA MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Marco Bezzecchi (Ducati)

3. Pedro Acosta (GasGas)

4. Francesco Bagnaia (Ducati)

5. Enea Bastianini (Ducati)

6. Fabio Quartararo (Yamaha)

7. Johann Zarco (Honda)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Franco Morbidelli (Ducati)

10. Maverick Vinales (Aprilia)

11. Raul Fernandez (Aprilia)

12. Marc Marquez (Ducati)

13. Aleix Espargaro (Aprilia)

14. Alex Marquez (Ducati)

15. Alex Rins (Yamaha)

16. Jack Miller (KTM)

17. Luca Marini (Honda)

18. Takaaki Nakagami (Honda)

19. Brad Binder (KTM)

20. Joan Mir (Honda)

21. Augusto Fernandez (GasGas)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP INDONESIA MOTOGP 2024

Q2:

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’29.088 3 9 318.5

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’29.623 9 9 0.535 0.535 314.8

3 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q2 1’29.671 6 9 0.583 0.048 319.5

4 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’29.745 6 9 0.657 0.074 319.5

5 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’29.792 7 8 0.704 0.047 318.5

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q2 1’29.848 6 9 0.760 0.056 311.2

7 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q2 1’29.942 3 9 0.854 0.094 312.1

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’29.963 9 9 0.875 0.021 309.4

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’30.107 5 8 1.019 0.144 316.7

10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’30.418 3 8 1.330 0.311 313.9

11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA Q2 1’30.524 3 8 1.436 0.106 313.9

12 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’29.885

Q1:

1 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’29.995 5 6 313.0

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’30.062 6 9 0.067 0.067 314.8

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.110 5 5 0.115 0.048 314.8

4 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.243 3 7 0.248 0.133 312.1

5 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.293 3 8 0.298 0.050 312.1

6 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.385 3 8 0.390 0.092 313.0

7 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’30.395 6 9 0.400 0.010 313.0

8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’30.430 6 9 0.435 0.035 310.3

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.582 3 7 0.587 0.152 317.6

10 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.698 3 8 0.703 0.116 313.9

11 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’31.086 8 8 1.091 0.388 313.9