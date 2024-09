LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa per rompere il tabù New Zealand

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione tra gli sfidanti per la 37ma America’s Cup. A Barcellona comincia il secondo round robin della Challenger Selection Series con tre match race importanti per la classifica generale oltre ad una regata test tra Luna Rossa e New Zealand.

I punti raccolti dai Challenger contro il Defender non vengono infatti conteggiati per la graduatoria della fase a gironi, ma gli uomini di Max Sirena proveranno comunque a battere finalmente i Kiwi dopo tre sconfitte di fila nelle acque catalane tra Final Preliminary Regatta ed il primo round robin della Louis Vuitton Cup, per lanciare un messaggio a Peter Burling e compagni in vista di una possibile riedizione dell’ultima finale di Coppa America.

In apertura di programma (a partire dalle ore 14.00) ci sarà lo scontro diretto per il quarto posto in classifica (l’ultimo disponibile per evitare l’eliminazione e raggiungere le semifinali) tra i francesi di Orient Express e gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing. Previsto inoltre il match race tra Ineos Britannia e American Magic, rispettivamente seconda e terza della generale.

La quarta e ultima regata del giorno vedrà il confronto tra Luna Rossa Prada Pirelli e Orient Express, con il sodalizio italiano alla ricerca del quinto punto per consolidare la leadership nella fase a gironi e restare imbattuto contro gli altri Challenger. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!