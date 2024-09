Cosa è successo a Luna Rossa: cappottamento sfiorato e un fulmine davanti alla prua!

Un pomeriggio in pura salsa America’s Cup. A Barcellona è successo veramente di tutto nella regata tra Luna Rossa e Team New Zealand: sembrava la trama di un film, in realtà si trattava solo di una gara fine a se stessa, che non assegnava punti per la classifica della Louis Vuitton Cup. Eppure, per il morale e non solo, contava tantissimo…

Luna Rossa ha sfoggiato una prestazione superlativa, proprio la prova di forza che serviva: un vero e proprio messaggio ai Defender, che si erano imposti nelle prime tre regate tra preliminari e primo round robin. La compagine italiana, grazie ai timonieri Francesco Bruni e James Spithill, si è portata al comando dopo ad una fantastica partenza. Dopodiché ha mostrato una velocità davvero mirabile sia di bolina sia soprattutto di poppa, dove ha superato i 49 nodi. Va detto che oggi le condizioni atmosferiche e del vento erano completamente differenti rispetto ai giorni scorsi, con pioggia e raffiche tra 13 e 16 nodi.

Non sono mancati però ben due brividi che hanno fatto sudare freddo il sodalizio del patron Patrizio Bertelli.

COSA È SUCCESSO A LUNA ROSSA CONTRO NEW ZEALAND

Nel corso del primo lato di bolina, con un vantaggio superiore ai 300 metri, la barca italiana ha rischiato grosso nel corso di una virata verso sinistra. La prua, a causa di una forte raffica di vento, si è impennata e lo scafo ha iniziato a piegarsi pericolosamente verso sinistra. Dopo un paio di secondi che sono sembrati eterni, Luna Rossa ha ripreso l’angolazione ottimale, tuttavia il cappottamento è stato davvero ad un passo. Ricordate quanto era accaduto ad American Magic nel 2021? Quando queste barche finiscono con violenza in mare, è praticamente improbabile che non riportino dei gravi danni, difficilmente riparabili in un lasso di tempo ridotto. In quel momento Luna Rossa ha rischiato di compromettere l’intera sua campagna a Barcellona: per fortuna è andata di lusso.

Non è finita qui. Durante l’ultimo lato di poppa, con un vantaggio nei confronti dei neozelandesi superiore al minuto, Luna Rossa stava agevolmente veleggiando verso il traguardo. Quando all’improvviso ecco abbattersi in mare un fulmine a poche centinaia di metri dalla prua della barca tricolore! New Zealand, dopo aver assistito alla scena, ha deciso di uscire dal campo di regata, incappando nella squalifica (di fatto si è trattato di un ritiro).

Cento metri da Luna Rossa!!!! pic.twitter.com/gtJjmRtRG5 — Gianni (@festen1956) September 3, 2024

Insomma, un pomeriggio denso di emozioni forti. Luna Rossa ha ottenuto le risposte che cercava in termini di velocità della barca, peraltro competitiva sia in condizioni di poco vento che di brezza più sostenuta. Il fatto poi di aver superato senza alcun danno due gravi pericoli è un elemento da non sottovalutare, che peraltro aiuterà anche la giuria a prendere decisioni diverse per tutelare la sicurezza dei velisti: le imbarcazioni infatti sono in carbonio, che è un conduttore, dunque risulta troppo pericoloso regatare durante un temporale.