Francesco Bruni: “Partenza emozionante contro New Zealand, non regatiamo con la pioggia”

Luna Rossa festeggia la bellissima vittoria ottenuta contro Team New Zealand nella quinta giornata della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa lo sfidante proprio dei Kiwi nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano è riuscito ad avere la meglio sul Defender grazie a una splendida partenza con cui ha tramortito Peter Burling e compagni, che sono scesi dai foil e hanno concesso 380 metri di vantaggio agli uomini di Max Sirena, capaci poi di amministrare la situazione nonostante i fulmini che nel finale hanno portato alla conclusione anticipata della gara.

Francesco Bruni ha analizzato la giornata attraverso i canali ufficiali di Team Prada Pirelli: “Bellissima regata contro Team Zealand, soprattutto la partenza che è stata abbastanza emozionante. Non era una regata facile, condizioni era molto complesse: con la pioggia non regatiamo e non ci alleniamo spesso, quindi una difficoltà in più. Siamo molto contenti di come è andata la giornata, abbiamo amministrato molto bene la partenza, soprattutto il momento decisivo verso il segnale di partenza e poi abbiamo amministrato bene la regata, ovviamente il bel vantaggio iniziale ci ha aiutato“.

Il timoniere siciliano ha poi proseguito: “La giornata è finita prima del previsto perché c’erano tantissimi temporali, quindi per sicurezza il comitato ha deciso giustamente di interrompere la giornata e ha spostato a domani le regate. Domani, se regateremo, perché le previsioni sono brutte pure domani, regateremo contro i francesi come secondo match di giornata e sarà una regata importante perché c’è il punto in palio. Con Team New Zealand era importante vincere ma è più importante farlo contro i Challenger in qeusta fase“.