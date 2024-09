Classifica Louis Vuitton Cup, Luna Rossa in testa alla generale davanti a New Zealand

A Barcellona è andata in scena la quinta giornata della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che designerà chi potrà fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Nelle acque catalane prosegue il lungo cammino che conduce al confronto risolutore per l’assegnazione del trofeo sportivo più antico del mondo. Si sono però disputate soltanto due regate prima dell’interruzione a causa dei fulmini.

Luna Rossa ha firmato una netta vittoria contro Team New Zealand: il successo non assegna punti per la classifica che promuove le migliori quattro classificate alle semifinali della Louis Vuitton Cup, ma è fondamentale dal punto di vista psicologico e permette all’equipaggio italiano di issarsi al comando della graduatoria di cui fanno parte ai Kiwi (fine a se stessa, visto che non ha ripercussioni sul torneo).

Il sodalizio italiano svetta quota quattro successi, considerando quelli ottenuti contro Orient Express, American Magic e INEOS Britannia: i ragazzi dello skipper Max Sirena sono imbattuti e si trovano in solitaria in testa alla classifica del round robin, con un’affermazione di margine nei confronti di INEOS Britannia e due su American Magic, a parità di regate disputate (quattro, oggi si è chiuso il primo dei due round robin in programma).

Orient Express e Alinghi iniziano già a essere distaccate: francesi e svizzeri vantano una vittoria a testa, ma gli elvetici hanno vinto l’ultimo scontro diretto. Ricordiamo che al termine del doppio round robin (tutte le squadre affrontano le altre in due occasioni) le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. La prima classificata avrà inoltre il vantaggio di scegliere quale sarà la propria avversaria in semifinale. Di seguito la classifica aggiornata del round robin della Louis Vuitton Cup.

CLASSIFICA LOUIS VUITTON CUP

1. Luna Rossa 4 vittorie (4 regate disputate)

2. INEOS Britannia 3 vittorie (4 regate disputate)

3. American Magic 2 vittorie (4 regate disputate)

4. Alinghi 1 vittoriA (5 regate disputate)

5. Orient Express 1 vittoria (5 regate disputate)

CLASSIFICA LOUIS VUITTON CUP (con New Zealand)

1. Luna Rossa 5 vittorie (6 regate disputate)

2. INEOS Britannia 4 vittorie (5 regate disputate)

3. Team New Zealand 4 vittorie (6 regate disputate)

4. American Magic 2 vittorie (5 regate disputate)

5. Alinghi 1 vittoria (6 regate disputate)

6. Orient Express 1 vittoria (6 regate disputate)