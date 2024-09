VIDEO Luna Rossa ammutolisce New Zealand in partenza: magia di Spithill, Burling perde il volo

La regata tra Luna Rossa e Team New Zealand, piatto ricco della quinta giornata della Louis Vuitton Cup, ha regalato grandissime emozioni ed è stata animata da una brutta impennata dello scafo italiano durante il primo tratto di bolina (l’equipaggio è stato bravissimo a non perdere il controllo della barca, ma gli appassionati italiani hanno trattenuto il fiato) e da un fulmine in mare che si è abbattuto a pochissimi metri da Team Prada Pirelli durante l’ultimo lato di poppa, portando alla sospensione dell’evento con l’assegnazione del successo agli italiani.

La regata era stata indirizzata in partenza per merito dei ragazzi dello skipper Max Sirena, che si sono inventati un avvio semplicemente meraviglioso: si sono involati verso la linea virtuale dello start con una velocità pari a 48 nodi, si sono infilati all’interno degli avversari sorprendendo Peter Burling e compagni, che si sono ritrovati negli scarichi degli avversari. I Kiwi hanno dovuto operare una virata immediata e lo scafo è caduto dai foil.

Team New Zealand ha avuto bisogno di alcuni secondi per riprendere il volo, mentre Luna Rossa scappava via e guadagnava a 380 metri di vantaggio. A seguire James Spithill e compagni hanno dominato la regata mostrando una grandissima velocità sia in poppa che in bolina, ma andiamo a rivedere le immagini della fantastica partenza di Luna Rossa contro il Defender in questo appuntamento del torneo che designerà lo sfidante dei neozelandesi nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.

VIDEO PARTENZA LUNA ROSS-NEW ZEALAND