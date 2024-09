A che ora Luna Rossa-Orient Express? Nuovo programma e tv: salta la regata con American Magic

I fulmini che si sono abbattuti in mare a Barcellona hanno costretto gli organizzatori a interrompere la regata tra Luna Rossa e Team New Zealand, quando l’equipaggio italiano stava affrontando l’ultimo lato di bolina e si stava involando verso il traguardo con oltre un chilometro di vantaggio nei confronti dei Kiwi. La vittoria è stata assegnata a Team Prada Pirelli, ma la giornata è stata definitivamente sospesa e non si sono così potuti disputati i due successivi confronti.

L’atteso testa a testa tra American Magic e INEOS Britannia e la sfida tra Luna Rossa e Orient Express sono così stati rinviati a mercoledì 4 settembre. Le due regate apiranno la giornata a partire dalle ore 14.00, seguite da Alinghi-American Magic e INEOS Britannia-Team New Zealand. Cambia così il programma di giornata per il sodalizio italiano: James Spithill e compagni avrebbero dovuto affrontare American Magic, ma quella regata slitta così a sabato 7 settembre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della regata di Luna Rossa, il palinsesto tv e streaming della Louis Vuitton Cup per mercoledì 4 settembre. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LUNA ROSSA OGGI IN LOUIS VUITTON CUP

Mercoledì 4 settembre

Ore 14.00 American Magic vs INEOS Britannia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 14.45 circa) Luna Rossa vs Orient Express – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 15.20 circa) Alinghi vs American Magic – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 15.50 circa) INEOS Britannia vs Team New Zealand – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.