‘La strambata’ di Vegliani: “Luna Rossa ha dato due schiaffi morali a NZ. Ma non montiamoci la testa”

LUNA ROSSA HA DIMOSTRATO DI POTERSELA GIOCARE CON NEW ZEALAND

Non montiamoci la testa, perché non conta niente. Ma abbiamo fatto neri i ‘tutti neri’, dalla partenza in poi. I nostri hanno fatto una manovra straordinaria in partenza. I neozelandesi sono battibili: poi bisogna batterli per sette volte, che non è facile. Però psicologicamente due begli schiaffoni morali li hanno presi. Le condizioni meteo di oggi sono quelle in cui Luna Rossa a Cagliari e New Zealand ad Auckland si sono allenate di più. Di sicuro la vittoria odierna è un bel boost di fiducia per l’equipaggio italiano.

LUNA ROSSA UNA BARCA ALL-ROUND

È una barca veloce sia con poco sia con tanto vento. Queste regate non si vincono solo nella prima bolina, ma in tutto il percorso. Mi sembra che Luna Rossa abbia mediamente delle eccellenti partenze, quella di oggi è stata eccezionale, hanno proprio un po’ umiliato i neozelandesi. Non è stato lasciato nulla al caso per le partenze, gran parte del lavoro è fatto con il simulatore.

POI BASTA UN ATTIMO PER ROVINARE TUTTO

Era una manovra diversa da American Magic del 2021. Ma di queste impennatine se ne sono viste tante, la prua si sarà alzata di 2 metri, non di più. Io non ho percepito alcun patema da parte dell’equipaggio. Può anche capitare che queste barche cappottino e non succeda niente, non è detto che accada come ad American Magic. Oggi di sicuro avrebbe fatto più danni il fulmine che la scuffia.

Il buon senso ha voluto che smettessero le regate dopo il fulmine. Non so se Luna Rossa abbia sull’albero un sistema per scaricare. Ad esempio gli Optimist non ce l’hanno. I neozelandesi si sono spaventati tanto vedendo il fulmine.

NEW ZEALAND POCO A SUO AGIO CON L’ONDA ALTA?

Tutti sapevano che a Barcellona ci sarebbe stata più onda, non penso che loro non abbiano un rimedio. Di sicuro i neozelandesi a perdere non ci stanno mai: per loro meglio una squalifica che una sconfitta per 2 minuti.

ULTIMA CAMPAGNA PER LUNA ROSSA?

Le voci che si sentono sono totalmente delle supposizioni. Secondo me no, ma ormai non è più la Coppa America di Bertelli. Questa barca ha ormai cinque sponsor. È diventata la Coppa America di una azienda. È chiaro che Bertelli emotivamente conta più degli altri, però non decide più solo lui. Sono discorsi totalmente prematuri. E comunque, anche se Luna Rossa si defilasse, sicuramente arriverebbe qualche altro imprenditore italiano. Ormai la Coppa America non può più fare a meno dell’Italia. La Ferrari non credo, perché ha un progetto diverso, con la barca di Giovanni Soldini.

IPOTESI SPAREGGIO PER ALINGHI ED ORIENT EXPRESS

Sarà fantavela, ma qualcuno potrebbe pensare di far vincere i francesi per evitare Alinghi in semifinale, ma mi sembra abbastanza improbabile. Importante è arrivare primi nel round robin. E per questo potrebbero anche bastare 6 punti a Luna Rossa, ma battendo Ineos e American Magic. Ma non è nello spirito sportivo di Luna Rossa, che per me punta agli 8 punti.

COME HANNO PRESO I NEOZELANDESI LA SCONFITTA?

Di sicuro non l’hanno presa bene. Bisognerà vedere come regateranno con Ineos e American Magic. Finora avevano perso solo un punto per forfait.

TEAM NEW ZEALAND POTREBBE INIZIARE IL GIOCO DELLA RICERCA DI PRESUNTE IRREGOLARITÀ?

Se non hanno fatto contestazioni fino ad ora, non vedo cosa potrebbero tirare fuori, anche se la Coppa America è piena di queste storie. Max Sirena gli risponderebbe che non è la Coppa del Nonno…