Un fulmine è caduto davanti a Luna Rossa: il video e gli attimi di paura

Luna Rossa ha sconfitto Team New Zealand in una regata valida per la Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che designerà chi potrà fronteggiare proprio i Kiwi nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano si è imposto in maniera nitida contro il Defender, fornendo una prova di forza che fa ben sperare nel prossimo futuro e che indubbiamente insinua qualche dubbio nella mente dei detentori del trofeo sportivo più antico al mondo.

Gli uomini dello skipper Max Sirena si sono inventati una partenza meravigliosa, infilandosi all’interno degli avversari e prendendo a 48 nodi di velocità la linea dello start, mentre i Kiwi sono stati colti alla sprovvista e si sono ritrovati negli scarichi degli avversari: virata immediata e scafo giù dai foil, con Luna Rossa che scappa a 380 metri di vantaggio. A seguire James Spithill e compagni dominano la regata, ma a metà dell’ultimo tratto di poppa, mentre si stanno involando verso il traguardo, accade un episodio da brividi.

Un fulmine si abbatte in mare, davvero molto vicino allo scafo italiano, che in quel momento viaggiava con un chilometro di vantaggio nei confronti degli avversari. Attimi di paura e gara immediatamente interrotta per pericolosità, con la vittoria assegnata a Team Prada Pirelli (tra l’altro Peter Burling e compagni sono usciti ampiamente dal campo di regata). Di seguito il VIDEO che si è abbattuto appena davanti a Luna Rossa in mare.

VIDEO FULMINE DAVANTI A LUNA ROSSA