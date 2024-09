Beach volley, Zaytsev/Lupo gioia tricolore! Primo scudetto per Orsi Toth/Bianchi!

Back to back, 16 anni dopo, invece, per lo Zar Ivan Zaytsev che, in coppia con il vice campione olimpico di Rio, Daniele Lupo, ha conquistato a Bellaria il suo secondo titolo tricolore nonostante il quarto posto del torneo romagnolo.

Tappa e scudetto, invece, per Reka Orsi Toth e Giada Bianchi che ribaltano la situazione in classifica della vigilia, vincono un torneo spettacolare e portano a casa il primo trionfo tricolore in carriera, battendo in finale quella che potrebbe essere assieme a loro la coppia futura della Nazionale, composta da Valentina Gottardi e Claudia Scampoli.

Daniele Lupo e Ivan Zaytsev hanno conquistato il titolo nazionale con un quarto posto nella tappa. Questa vittoria rappresenta un ulteriore successo per i due atleti, che hanno già vinto due medaglie d’argento a Rio 2016 e che hanno all’attivo altri titoli nazionali.

Lupo ha conquistato il suo quinto scudetto, mentre Zaytsev aveva già ottenuto questo risultato nel 2008. Nonostante i pochi mesi assieme, il duo ha dimostrato di avere grandi potenzialità e di poter competere sia a livello nazionale che internazionale.

Nella finale, i vincitori sono stati Samuele Cottafava e Remi Bassereau, reduci dai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo essere scivolati nel tabellone perdenti, i due atleti hanno sconfitto i campioni d’Italia in carica, Benzi/Bonifazi, impedendo loro di conquistare il secondo titolo consecutivo. In caso di vittoria in finale, infatti, Benzi/Bonifazi sarebbero stati primi in classifica.

Giada Bianchi e Reka Orsi Toth hanno compiuto l’impresa che, dopo il primo successo a livello internazionale la settimana scorsa a Corigliano, hanno completato un finale di stagione di altissimo livello prendendosi lo scudetto.

Le due giocatrici cresciute tantissimo in questa stagione, hanno vinto la finale al tie-break contro Valentina Gottardi e Claudia Scampoli, aggiudicandosi sia la tappa conclusiva che il campionato grazie ai punti accumulati durante la stagione. Le due atlete hanno dimostrato grande abilità nel completare un percorso impeccabile di sei vittorie consecutive nel tabellone principale.

TORNEO FEMMINILE

Semifinali: Benazzi/Lantignotti – Gottardi/Scampoli: 0-2 (7-21, 12-21), Orsi Toth/Bianchi – They/Breidenbach: 2-0 (21-18, 21-13)

Finale terzo posto: Benazzi/Lantignotti – They/Breidenbach: 0-2 (18-21, 13-21)

Finale: Gottardi/Scampoli – Orsi Toth/Bianchi: 1-2 (23-21, 17-21, 10-15)

TORNEO MASCHILE

Semifinali: Lupo/Zaytsev – Benzi/Bonifazi: 1-2 (18-21, 21-16, 12-15), Dal Corso/Viscovich vs Cottafava/Bassereau: 1-2 (21-17, 19-21, 16-18)



Finale terzo posto: Lupo/Zaytsev – Dal Corso/Viscovich: 0-2 (13-21, 11-21)

Finale: Benzi/Bonifazi – Cottafava/Bassereau 1-2 (21-16, 9-21, 12-15)