Beach volley, Podestà/Seregni in main draw nel Future di Songkhla

Buone notizie arrivano dalle qualificazioni del Future di Songkhla in Thailandia, dove l’unica coppia azzurra presente nelle qualificazioni è riuscita a centrare l’obiettivo dell’accesso al tabellone principale. Si tratta del binomio composto da Simone Podestà e Sergio Seregni, entrato come ultimo nel ranking delle qualificazioni e capace di superare i due turni nella notte e nella mattinata italiana.

Nel primo turno la coppia azzurra è riuscita a battere al termine di un match rocambolesco 2-1 (21-13, 18-21, 15-13) i neozelandesi McManaway/Sadlier, mentre nella sfida decisiva per l’accesso al tabellone principale Seregni/Podestà hanno approfittato del ritiro per infortunio degli svedesi Grahn/Isaksson.

Nella notte italiana, alle 3.00, la coppia azzurra affronterà nella semifinale del girone A i padroni di casa thailandesi Dunwinit/Banlue, coppia con qualche esperienza a livello internazionale, mentre nell’altra semifinale del girone saranno di fronte gli indonesiani Danang/Yosi e gli austriaci Huber/Seidl, tra i favoriti del torneo. Alle 8.00 di domattina è in programma la finale per il terzo posto del girone, alle 9.00 la finale che darà accesso diretto ai quarti di finale alla vincente.

Primo turno qualificazioni: McManaway/Sadlier NZL [1] – Podestà/Seregni ITA [16] 1-2 (13-21, 21-18, 13-15), Grahn/Isaksson SWE [9] – Oliva/Kurka CZE [8] 2-0 (23-21, 23-21), Bogatu/Gurin KAZ [5] – MAO Yuan/Liu Y. CHN [12] 1-2 (17-21, 21-18, 5-15), R.Suranath/Uthaijaeng THA [13] – Dóczi/Stréli HUN [4] 0-2 (18-21, 11-21), Lejawa/Beta POL [3] – Sinoto/Costa USA [14] 2-0 (21-15, 21-13), Held/Nissen GER [11] – Berzins/Puskundzis LAT [6] 2-0 (21-12, 21-19), Anyang/Schumann AUS [7] – Pietraszek/Krzeminski POL [10] 0-2 (31-33, 18-21), Paphawin/R.Saiphirun THA [15] – Buytrago/Varga PHI [2] 2-1 (24-22, 14-21, 15-12).

Secondo turno qualificazioni: Podestà/Seregni ITA [16] – Grahn/Isaksson SWE [9] Forfeit Team B, MAO Yuan/Liu Y. CHN [12] – Dóczi/Stréli HUN [4] 0-2 (23-25, 18-21), Lejawa/Beta POL [3] – Held/Nissen GER [11] 1-2 (14-21, 21-17, 16-18), Pietraszek/Krzeminski POL [10] – Paphawin/R.Saiphirun THA [15] 2-1 (16-21, 21-17, 15-6).

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

K. Dunwinit/N. Banlue THA [1] vs Podestà/Seregni ITA [16] [Q] – 08:00

Danang/Yosi INA [8] vs Huber, A./Seidl, R. AUT [9] – 08:00

Winner of Match 1 vs Winner of Match 2 – 13:00

Loser of Match 1 vs Loser of Match 2 – 14:00

Pool B

Bintang/Sofyan INA [2] vs W.Wichaya/B.Chaloemdet THA [15] – 08:00

Moiseiev/Savvin UKR [7] vs Dóczi/Stréli HUN [10] [Q] – 08:00

Winner of Match 3 vs Winner of Match 4 – 13:00

Loser of Match 3 vs Loser of Match 4 – 14:00

Pool C

Fuller/O’Dea B. NZL [3] vs Netitorn/T. Phanupong THA [14] – 08:50

Canet/Duval FRA [6] vs Pietraszek/Krzeminski POL [11] [Q] – 08:50

Winner of Match 5 vs Winner of Match 6 – 13:00

Loser of Match 5 vs Loser of Match 6 – 14:00

Pool D

Lorenz/Rietschel GER [4] [Q] vs Held/Nissen GER [13] [Q] – 08:50

Elazar/Cuzmiciov ISR [5] vs J. Surin/K.Kittituch THA [12] – 08:50

Winner of Match 7 vs Winner of Match 8 – 13:00

Loser of Match 7 vs Loser of Match 8 – 14:00

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Tan/Parrish USA [1] – Galchananan/S.Aritsara THA [16] 2-0 (21-5, 21-10), Kikuchi/Miu JPN [9] – Brok/Nora USA [8] 0-2 (16-21, 12-21), Ryukhova/Karimova KAZ [5] – AUNI/AISHAH MAS [12] 2-0 (21-12, 22-20), Chan T.W./Chong E.H.H. SIN [13] – Kun/Villám HUN [4] 0-2 (14-21, 13-21), Sakurako/Yabumi JPN [3] – QARIESYA/AMNI MAS [14] 2-0 (21-8, 21-8), Ang H.Y/Dipoditiro.F.N SIN [11] – Páez/Andreu ESP [6] 0-2 (9-21, 6-21), Radarong/Veeradakittikarn THA [7] – Gaviola/Villapando PHI [10] 0-2 (16-21, 16-21), Vaida/Alupei ROU [15] – Sakai/Tsubouchi JPN [2] 2-0 (21-18, 21-13).

Secondo turno qualificazioni: Tan/Parrish USA [1] – Brok/Nora USA [8] 2-1 (22-24, 21-16, 15-10), Ryukhova/Karimova KAZ [5] – Kun/Villám HUN [4] Injury Team A, Sakurako/Yabumi JPN [3] – Páez/Andreu ESP [6] 1-2 (28-26, 16-21, 10-15), Gaviola/Villapando PHI [10] – Vaida/Alupei ROU [15] 0-2 (19-21, 10-21).

Gironi. Pool A

09:40 CC — Charanrutwadee/Woranatchayakorn THA [1] vs Vaida/Alupei ROU [16] [Q]

09:40 4 — Ren/Non JPN [8] vs Quigley/Green NZL [9]

15:00 — Winner of Match 1 vs Winner of Match 2

16:00 — Loser of Match 1 vs Loser of Match 2

Pool B

09:40 3 — Polley/MacDonald NZL [2] vs Páez/Andreu ESP [15] [Q]

09:40 2 — Chacon/Chacon USA [7] vs S.Patcharaporn/K.Somruedee THA [10]

15:00 — Winner of Match 3 vs Winner of Match 4

16:00 — Loser of Match 3 vs Loser of Match 4

Pool C

10:30 3 — Yan X./Zhou M. L. CHN [3] vs Kun/Villám HUN [14] [Q]

10:30 CC — Kabulbekova/Ivanchenko KAZ [6] vs M.Salinda/S.Samitta THA [11]

15:00 — Winner of Match 5 vs Winner of Match 6

16:00 — Loser of Match 5 vs Loser of Match 6

Pool D

10:30 4 — Kool/Svenssohn USA [4] vs Tan/Parrish USA [13] [Q]

10:30 2 — YU T./Jiang K. Y. CHN [5] vs Udomchavee/Numwong THA [12]

15:00 — Winner of Match 7 vs Winner of Match 8

16:00 — Loser of Match 7 vs Loser of Match 8