Wimbledon 2024 oggi in tv: orari, calendario 2 luglio, streaming, italiani in campo

Oggi, seconda giornata di incontri dell’edizione 2024 del torneo di Wimbledon. Sui prati di Church Road un day-2 particolarmente intenso, con tanti match previsti, tra cui alcuni eredità del primo giorno e non terminati a causa dell’oscurità. Saranno ben sei gli italiani a scendere in campo e si spera che i riscontri siano positivi come quelli di ieri.

Mattia Bellucci proseguirà la sfida contro lo statunitense Ben Shelton. Il lombardo è avanti due set a uno e aspira a far calare il sipario, dando seguito alla splendida prestazione di ieri. Ci sarà poi l’esordio nel tabellone principale di Wimbledon per Luca Nardi, opposto all’argentino Tomas Etcheverry. Fari puntati su Lorenzo Musetti, finalista al Queen’s, che sfiderà il francese Costant Lestienne.

Esordio nei Championships per Flavio Cobolli, che se la dovrà vedere contro l’australiano Rinky Hijikata. A completamento del programma, Luciano Darderi giocherà contro il britannico Choinski, mentre Lucia Bronzetti giocherà contro la ceca Siniakova. Da sottolineare l’inizio del percorso di Novak Djokovic, a poco più di 20 giorni dalla sua operazione al ginocchio destro, contro il ceco Kopriva, e della polacca Iga Swiatek (n.1 del mondo), contro la statunitense Sofia Kenin.

La seconda giornata dell’edizione 2024 del torneo di Wimbledon partirà alle ore 12:00, con i dettagli sottoesposti. Sarà possibile seguirla in diretta tv su nove canali di Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) e i sei canali da 252 a 257 riconvertiti per l’occasione. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO WIMBLEDON 2024 OGGI

Martedì 2 luglio

**Centre Court – Ore: 2:30pm**

– J. Bouzas Maneiro vs M. Vondrousova

– V. Kopriva vs N. Djokovic

– A. Murray vs T. Machac

**No.1 Court – Ore: 2:00pm**

– E. Rybakina vs E. Ruse

– R. Carballes Baena vs A. Zverev

– I. Swiatek vs S. Kenin

**No.2 Court – Ore: 12:00am**

– A. Krueger vs J. Pegula

– A. Rublev vs F. Comesana

– J. Draper vs E. Ymer

– O. Jabeur vs M. Uchijima

**No.3 Court – Ore: 12:00am**

– H. Hurkacz vs R. Albot

– K. Boulter vs T. Maria

– C. Norrie vs F. Diaz Acosta

– D. Collins vs C. Tauson

**Court 12 – Ore: 12:00am**

– J. Duckworth vs A. de Minaur

– A. Tomljanovic vs J. Ostapenko

– Y. Putintseva vs A. Kerber

– D. Evans vs A. Tabilo

**Court 18 – Ore: 12:00am**

– H. Dart vs Z. Bai

– M. Bellucci ITA vs B. Shelton USA

– T. Daniel vs S. Tsitsipas

– T. Fritz vs C. O’Connell

– M. Linette vs E. Svitolina

**Court 4 – Ore: 12:00am**

– T. Etcheverry vs L. Nardi

– R. Masarova vs L. Samsonova

– R. Safiullin vs F. Cerundolo

– M. Carle vs K. Volynets

**Court 5 – Ore: 12:00am**

– C. Bucsa vs A. Bogdan

– A. Kalinina vs E. Avanesyan

– E. Ruusuvuori vs M. McDonald

– Q. Halys vs C. Eubanks

**Court 6 – Ore: 12:00am**

– Y. Nishioka vs N. Borges

– B. Pera vs A. Potapova

– K. Nishikori vs A. Rinderknech

**Court 7 – Ore: 12:00am**

– C. Lestienne vs L. Musetti

– A. Fils vs D. Stricker

– O. Dodin vs D. Snigur

**Court 8 – Ore: 12:00am**

– L. Siegemund vs K. Baindl

– J. Fearnley vs A. Moro Canas

– M. Sherif vs D. Galfi

– V. Golubic vs J. Niemeier

**Court 9 – Ore: 12:00am**

– A. Popyrin vs T. Monteiro

– M. Bouzkova vs J. Riera

– F. Cobolli vs R. Hijikata

– C. Osorio vs L. Davis

**Court 11 – Ore: 12:00am**

– X. Wang vs V. Tomova

– F. Coria vs A. Walton

– R. Montgomery vs O. Gadecki

– L. Pouille vs L. Djere

**Court 14 – Ore: 12:00am**

– P. Jubb vs T. Seyboth Wild

– C. Garcia vs A. Blinkova

– A. Karatsev vs K. Khachanov

– M. Frech vs B. Haddad Maia

**Court 15 – Ore: 12:00am**

– J. Munar vs B. Harris

– A. Kalinskaya vs P. Udvardy

– H. Searle vs M. Giron

– F. Jones vs P. Martic

**Court 16 – Ore: 12:00am**

– S. Korda vs G. Mpetshi Perricard

– H. Rune vs S. Kwon

– C. Wozniacki vs A. Parks

– B. Krejcikova vs V. Kudermetova

**Court 17 – Ore: 12:00am**

– L. Darderi vs J. Choinski

– L. Bronzetti vs L. Fernandez

– M. Stakusic vs K. Siniakova

– F. Auger-Aliassime vs T. Kokkinakis

