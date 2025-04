Serena Williams: “La squalifica a Sinner? A me avrebbero dato 20 anni e tolto lo Slam”. E cita Sharapova

Serena Williams è intervenuta in merito alla squalifica che Jannik Sinner sta scontando in seguito alla positività al Clostebol. In una lunga intervista concessa a Time, che nel 2025 l’ha inserita tra le 100 personalità più influenti al mondo, ha dichiarato: “Adoro questo ragazzo, è un grande. Una personalità fantastica. Amo questo ragazzo, amo come gioca. È un grande per questo sport“.

Fin qui sono parole al miele, ma poi l’ex tennista statunitense, capace di conquistare ben 23 titoli dello Slam nel corso della sua sconfinata carriera, ha precisato: “Sono stata umiliata così tanto, non voglio sminuire nessuno. Il tennis maschile ha bisogno di lui, ma se l’avessi fatto io, avrei avuto 20 anni. Siamo onesti. Mi avrebbero tolto lo Slam“.

L’americana fa un poi un paragone con Maria Sharapova, che nel 2016 venne fermata per due anni (poi ridotti a quindici mesi) per uso non intenzionale: “Non posso fare a meno di pensare a Maria per tutto questo tempo. Non posso fare a meno di provare compassione per lei“.

Ricordiamo che a marzo 2024 Jannik Sinner si era incontrato con Serena Williams dopo la vittoria contro il russo Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Miami (l’altoatesino alzò al cielo il trofeo) e lei aveva dichiarato: “Avrei voluto il tuo dritto“. L’azzurro tornerà in campo agli Internazionali d’Italia che inizieranno il 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.