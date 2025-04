Luciano Darderi sale nel ranking ATP: le proiezioni turno per turno a Monaco

Luciano Darderi si è qualificato per i quarti di finale dei BMW Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso sulla terra battuta outdoor di Monaco di Baviera, in Germania: finora l’azzurro ha incamerato 100 punti utili per il ranking ATP.

L’azzurro, però, per far posto ai punti bavaresi dovrà rinunciare nel computo dei migliori 19 tornei validi per il ranking agli ottavi di Maiorca 2024, e per questo lunedì prossimo rinuncerà a 25 punti: Darderi, che lunedì 14 aprile era 47° in classifica a quota 1154, ora è salito a 1229, attestandosi al 46° posto virtuale.

Con l’ingresso in semifinale, invece, Darderi si porterebbe a quota 1329, e si isserebbe in 42ma posizione, mentre il passaggio in finale varrebbe quota 1459 e la 38ma piazza, infine la vittoria del torneo porterebbe l’azzurro a quota 1629, al 31° posto virtuale.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking lunedì 14 aprile: 1154 punti, 47° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1229 punti, 46° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1329 punti, 42° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1459 punti, 38° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1629 punti, 31° posto virtuale.