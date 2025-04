Settimo sigillo per Darderi: l’azzurro piega Kecmanovic ed è ai quarti a Monaco

Prolunga la sua striscia di risultati positivi Luciano Darderi. Il giocatore italiano piega, in una battaglia di oltre due ore, il serbo Miomir Kecmanovic, vince la settima partita consecutiva, 2-6 7-6(4) 6-4 lo score del match, e approda ai quarti di finale del torneo ATP di Monaco contro il vincente della sfida tra Ben Shelton e l’olandese Botic Van de van de Zandschulp.

I due tennisti iniziano tenendo i primi due turni di servizio a 15. Nel terzo gioco il serbo allunga ottenendo il break del 2-1 e difende, a 30, la battuta per salire 3-1. Darderi risponde siglando il 3-2 con un gioco tenuto a 15. Il numero 48 del ranking conferma la sua solidità al servizio conquistando autorevolmente il 4-2 e prende il largo, al termine di un combattuto settimo game, quando trasforma la terza opportunità per togliere nuovamente il servizio al rivale per il 5-2. Il vincitore di Marrakech è decisamente troppo falloso, commette diversi errori da fondo e consegna, alla prima possibilità, il parziale di apertura al suo avversario che chiude con un perentorio 6-2.

La musica non cambia all’inizio della seconda frazione di gioco, l’italiano parte bene, subisce la rimonta dell’avversario e alla seconda chance concede il break in apertura. Darderi però non molla, reagisce d’orgoglio, timbra l’1-1 alla terza possibilità, chiude con l’ace per il 2-1 e ottiene, a 30, il secondo break di fila per il 3-1. Il numero 47 del ranking conferma il cambio di passo difendendo, a 15, la battuta per il 4-1 al termine di un quinto gioco chiuso dall’ace. Il serbo, dal canto suo, prova ad arginare l’emorragia con il servizio del 4-2 tenuto a 15 e, capitalizzando gli errori del rivale, riapre la partita con il controbreak ai vantaggi del 4-3 per poi impattare, a zero, sul 4-4. I due contendenti acquisiscono solidità nei propri turni di servizio, concedono poco al rivale e rimandano il verdetto al tiebreak. Il giocatore italiano rompe l’equilibrio sul 3-3 collezionando tre punti consecutivi e rinvia il verdetto alla partita decisiva chiudendo sul 7-4 sull’errore di diritto del serbo.

Kecmanovic inizia la partita decisiva tenendo il servizio dopo aver annullato due palle break, il rivale replica con l’1-1 ai vantaggi. I due tennisti rispettano l’andamento dei turni di battuta, Darderi non sfrutta tre palle break consecutive nel quinto game, fino al nono gioco, quando il giocatore italiano, ai vantaggi, concretizza la sesta palla break del set e rompe gli equilibri, portandosi sul 5-4. Nel momento della verità Darderi non trema, sale 40-0 e chiude sull’errore di rovescio del rivale, centrando la meritata qualificazione.

L’esame delle statistiche evidenzia i 6 ace di Darderi, dato bilanciato in parte dai due doppi falli. Il giocatore italiano ottiene quasi l’80% dei punti quando serve la prima di servizio e mette a referto 34 vincenti contro i 29 del rivale, che commette però quattro errori gratuiti in meno. Il computo complessivo dei punti premia l’azzurro per 103 a 102.