Quando il sorteggio dell’ATP di Madrid 2025? Data, programma, orario, teste di serie

Dal 23 aprile al 4 maggio il secondo Masters1000 della stagione sulla terra rossa terrà banco. Alla Caja Magica di Madrid le attenzioni si concentreranno molto presto. Un torneo che non vedrà Jannik Sinner al via per via della sospensione dal circuito del n.1 del mondo a causa della vicenda “Clostebol”. Sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz il grande favorito, avendo già vinto in due circostanze questo torneo ed essendo reduce dal sigillo a Montecarlo.

Il sorteggio è previsto (da confermare), quindi, alle ore 11.00 di lunedì 21 aprile, quando prenderanno il via anche le qualificazioni che andranno a completare il roster dei 96 tennisti presenti, oltre chiaramente alle wild card che saranno assegnate dagli organizzatori.

Al tabellone principale sono ammessi sette italiani: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Musetti e Berrettini sono i più attesi per le loro qualità su questa superficie. Il toscano, reduce dalla finale nel Principato, spera di essersi messo alle spalle l’infortunio alla coscia destra che l’ha costretto a saltare il torneo di Barcellona. Un po’ lo stesso discorso vale per Matteo, condizionato da un problema al piede.

Di seguito il programma del sorteggio e l’elenco delle teste di serie:

SORTEGGIO ATP MADRID 2025

Lunedì 21 aprile, ore 11.00 (da confermare)

TESTE DI SERIE SORTEGGIO ATP MADRID 2025