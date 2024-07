Sport in tv oggi (mercoledì 3 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, mercoledì 3 luglio: in programma il tennis con Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France ed il Tour of Austria, il nuoto con gli Europei junior, e molto altro.

Nella terza giornata dell’edizione 2024 di Wimbledon, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis, si completerà il primo turno e scatterà il secondo dei tornei di singolare, mentre inizieranno i tornei di doppio (maschile e femminile).

In casa Italia per il secondo turno di singolare maschile ci sarà il derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ma giocheranno anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, mentre nel tabellone femminile scenderà in campo Jasmine Paolini.

In doppio, invece, esordio per le coppie composte da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori e da Sara Errani e Jasmine Paolini, nonché, con compagni stranieri, per Camilla Rosatello, Martina Trevisan, Angelica Moratelli e Luciano Darderi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 3 luglio

08.30 Nuoto, Europei junior: 2a giornata, batterie – euroaquaticstv.com

11.00 Volley femminile, Europei Under 18: Spagna-Italia – YouTube Federatia Romana de Volei (FRV)

11.15 Ciclismo, Tour of Austria: 1a tappa, Bad Tatzmannsdorf-Bad Tatzmannsdorf (177.9 km) – YouTube Tour of Austria

12.00 Tennis, Wimbledon: 3a giornata, 1° e 2° turno singolare maschile e femminile e 1° turno doppio maschile e femminile (1° match dalle 12.00 Fognini-Ruud, Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, Moratelli/Podoroska-Kato/Zhang, 2° match dalle 12.00 Darderi/Romboli-Krawietz/Puetz, 3° match dalle 12.00 Paolini-Minnen, Sonego-Bautista Agut, Rosatello/Samsonova-Eikeri/Neel, 4° match dalle 12.00 Errani/Paolini-Dart/Lumsden, 5° match dalle 12.00 Trevisan/Begu-Muhammad/Sutjiadi, 3° match dalle 14.30 Sinner-Berrettini) – Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis dalle 12.00 alle 14.00, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K dalle 14.30 alle 22.00, Sky Sport Arena, Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle 12.00 alle 22.00, Sky Go e NOW dalle 12.00 alle 22.00

13.30 Ciclismo, Tour de France: 5a tappa, Saint Jean de Maurienne-Saint Vulbas (177.4 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, 14.45 Rai 2 HD, Rai Play

16.30 Basket, Mondiali Under 17: ottavi di finale, Italia-Australia – YouTube FIBA The Basketball Channel

17.00 Nuoto, Europei junior: 2a giornata, finali – euroaquaticstv.com

19.00 Palio di Siena, Carriera della Madonna di Provenzano – LA7 e la7.it

21.00 Volley femminile, Europei Under 22: Turchia-Italia – YouTube Federazione Italiana Pallavolo

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Mercoledì 3 luglio

10.00 TennisMania Speciale Wimbledon: conduce Dario Puppo

18.25 Sport2day Speciale F1 con Gianluca D’Alessandro, giornalista Motorsport.com: conduce Beatrice Frangione

20.00 Ginnasticomania con Giorgia Villa e Massimo Contaldo: conduce Chiara Sani

20.20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti, 24a puntata 2024: “Il denaro”