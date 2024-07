LIVE Fognini-Ruud, Wimbledon 2024 in DIRETTA: il veterano italiano cerca l’impresa contro il norvegese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno di Wimbledon tra Fabio Fognini ed il norvegese Casper Ruud. Quarto confronto diretto tra i due, con lo scandinavo che fino ad oggi non ha perso un set. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra Lorenzo Sonego e lo spagnolo Roberto Bautista.

Fognini, trentasettenne di Arma di Taggia, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato in tre parziali il francese Van Assche. Il veterano ligure, rientrato stabilmente in top 100, continua a dispensare sprazzi e lampi del suo immenso talento nonostante la minor freschezza atletica. In questa stagione vanta come miglior risultato i quarti di finale nell’ATP 250 di Marrakech raggiunti partendo dalle qualificazioni.

Dal canto suo Ruud, ventiseienne di Snaroya, arriva al secondo turno dello Slam londinese a margine della vittoria in tre set sul qualificato australiano Bolt. Numero 8 del ranking ATP, il norvegese non è di certo a suo agio su questa superficie, ma può vantare di un’intelligenza tattica tale da poter superare lo scoglio delle difficoltà tecniche. §

Il secondo turno di Wimbledon tra Fabio Fognini e Casper Ruud sarà il primo match sul Campo 2 dalle 12.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!