LIVE Tour de France 2024, tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena le ruote veloci

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Tour de France 2024. Dopo l’assolo di Tadej Pogacar sul Galibier di ieri, oggi giornata dedicata alle ruote veloci. Sprinter chiamati infatti in causa sul traguardo di Saint Vulbas per la seconda volta in questa Grande Boucle, e la battaglia per il successo di annuncia incandescente.

Si partirà da Saint-Jean-de-Maurienne, e quindi dalla regione della Savoia, per arrivare a Saint Vulbas, dipartimento dell’Ain, dopo 177.4 chilometri e 1050 metri di dislivello, anche se si andrà prevalentemente in discesa. I primi settanta chilometri saranno tutti con strada favorevole, si passerà dunque da Chambery e ci sarà una lieve salita verso Saint-Thibaud-de-Couz. Nuova discesa e si risalirà verso il GPM di quarta categoria della Cote du Cheval Blanc (1.5 km al 4,3%). A seguire un altro lungo segmento piatto, dove si passerà dal traguardo intermedio di Aoste (Saint-Didier), prima di scalare la Cote de Lhuis (3 km al 4.8%). Piccola discesa e ultimi 30 chilometri che saranno completamente pianeggianti, e serviranno alle squadre dei velocisti per organizzarsi.

Biniam Girmay l’altro ieri ha scritto una pagina di storia a Torino, trionfando nella prima volata del Tour ed entrando nei record del suo continente, l’Africa, del suo paese, l’Eritrea, e della sua squadra, l’Intermarché – Wanty. Ripetersi sarà obiettivamente molto difficile, con Jasper Philipsen su tutti desideroso di rivincita. L’alfiere dell’Alpecin – Deceuninck infatti è stato tagliato fuori dal primo sprint a causa della maxi caduta negli ultimi chilometri, e oggi non vuole sbagliare. Il belga è il favorito principale, con il suo avversario più quotato che sulla carta è il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek). Sono però tantissimi i nomi che vogliono il successo o almeno un piazzamento di prestigio: Arnaud De Lie (Lotto Dstny), Fernando Gaviria (Movistar Team), Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) e anche Mark Cavendish (Astana), che in caso di successo entrerebbe nella storia timbrando per la 35ma volta nella Grande Boucle.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta tappa del Tour de France 2024, sono 177.4 i chilometri da percorrere per la carovana quest’oggi dalla partenza di Saint-Jean-de-Maurienne all’arrivo di Saint Vulbas, dove dovrebbe andare in scena la seconda volata di quest’edizione della Grande Boucle. Partenza ufficiale prevista per le 13.30, buon divertimento e buon ciclismo a tutti!