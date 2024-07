LIVE Sonego-Bautista Agut, Wimbledon 2024 in DIRETTA: occasione contro il veterano spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Roberto Bautista Agut, secondo turno del torneo di Wimbledon 2024. Il tennista piemontese, autore di una stagione finora negativa, va alla ricerca di un risultato che possa invertire la tendenza della propria annata. Questo torneo potrebbe rappresentare un’occasione vista la sfida contro il veterano spagnolo, lontano dai grandi livelli.

Al primo turno di questo torneo Sonego ha sconfitto all’esordio Mariano Navone, testa di serie numero 31. Contro l’argentino l’azzurro ha vinto con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-4 in due ore e venticinque minuti. Wimbledon rappresenta il terzo torneo su ebra della stagione dell’italiano dopo Halle (sconfitta al secondo turno contro Zverev) ed Eastbourne (eliminazione agli ottavi con Purcell).

Il trentaseienne spagnolo è scivolato alla posizione numero 112 del ranking ATP. L’iberico ha spesso dimostrato un grande feeling con l’erba come dimostra la semifinale ottenuta a Wimbledon nel 2019. Quest’anno Bautista Agut ha esordito con Maximilian Marterer vincendo in tre set. In precedenza lo spagnolo ha giocato i tornei di S-Hertogenbosch, Halle e Maiorca, nel quale è stato sconfitto ai quarti di finale da Gael Monfils.

Bautista Agut ha avuto la meglio in tre set nell’unico precedente disputato tra i due giocatori. La sfida è in programma sul campo 4: l’incontro è il terzo a partire dalle 12.00 italiane dopo Golubic-Niemeier ed il quinto set di Safiulin-Cerundolo. Il match sarà visibile su Sky Sport ed in streaming su Now Tv e Sky Go. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Bautista Agut con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!