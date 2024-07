Wimbledon 2024 oggi in tv: orari, calendario 3 luglio, streaming, italiani in campo

La terza giornata dell’edizione 2024 di Wimbledon, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis, andrà in scena oggi, mercoledì 3 luglio: si completerà il primo turno e scatterà il secondo dei tornei di singolare, mentre inizieranno i tornei di doppio (maschile e femminile).

In casa Italia per il secondo turno di singolare ci sarà il derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ma giocheranno anche Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Jasmine Paolini. In doppio, invece, esordio per le coppie composte da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori e da Sara Errani e Jasmine Paolini, nonché, con compagni stranieri, per Camilla Rosatello, Martina Trevisan, Angelica Moratelli e Luciano Darderi.

CALENDARIO WIMBLEDON 2024 OGGI

Mercoledì 3 luglio

CENTRE COURT

Dalle ore 14.30 italiane

Alexandre Muller (FRA) v Daniil Medvedev [5]

Naomi Osaka (JPN) v Emma Navarro (USA) [19]

Jannik Sinner (ITA) [1] v Matteo Berrettini (ITA)

NO.1 COURT

Dalle ore 14.00 italiane

Anca Todoni (ROU) v Coco Gauff (USA) [2]

Carlos Alcaraz (ESP) [3] v Aleksandar Vukic (AUS)

Emma Raducanu (GBR) v Elise Mertens (BEL)

NO.2 COURT

Dalle ore 12.00 italiane

Fabio Fognini (ITA) v Casper Ruud (NOR) [8]

Non prima delle ore 13.30 italiane

Felix Auger-Aliassime (CAN) [17] v Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-4 7-5 6-7 (9) 1-1

Jasmine Paolini (ITA) [7] v Greet Minnen (BEL)

Stan Wawrinka (SUI) v Gael Monfils (FRA)

Yafan Wang (CHN) v Madison Keys (USA) [12]

NO.3 COURT

Dalle ore 12.00 italiane

Sonay Kartal (GBR) v Clara Burel (FRA)

Tommy Paul (USA) [12] v Otto Virtanen (FIN)

Grigor Dimitrov (BUL) [10] v Juncheng Shang (CHN)

Daria Kasatkina [14] v Yuriko Lily Miyazaki (GBR)

COURT 12

Dalle ore 12.00 italiane

Botic van De Zandschulp (NED) v Ugo Humbert (FRA) [16]

Non prima delle ore 13.30 italiane

Alejandro Tabilo (CHI) [24] v Daniel Evans (GBR) 6-2 3-3

Arantxa Rus (NED) v Maria Sakkari (GRE) [9]

Lloyd Harris (RSA) v Ben Shelton (USA) [14]

Marta Kostyuk (UKR) [18] v Daria Saville (AUS)

COURT 18

Dalle ore 12.00 italiane

Borna Coric (CRO) v Frances Tiafoe (USA) [29]

Bianca Andreescu (CAN) v Linda Noskova (CZE) [26]

Lin Zhu (CHN) v Anastasia Pavlyuchenkova [25]

Harriet Dart (GBR) / Maia Lumsden (GBR) v Sara Errani (ITA) / Jasmine Paolini (ITA) [5]

COURT 4

Dalle ore 12.00 italiane

Viktorija Golubic (SUI) v Jule Niemeier (GER)

Non prima delle ore 13.30 italiane

Roman Safiullin v Francisco Cerundolo (ARG) [26] 6-7 (5) 3-6 7-5 6-3

Lorenzo Sonego (ITA) v Roberto Bautista Agut (ESP)

Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) [11] v Petros Tsitsipas (GRE) / Stefanos Tsitsipas (GRE)

Federico Coria (ARG) / Mariano Navone (ARG) v Wesley Koolhof (NED) / Nikola Mektic (CRO) [7]

COURT 5

Dalle ore 12.00 italiane

Pedro Martinez (ESP) / Jaume Munar (ESP) v Dusan Lajovic (SRB) / Sumit Nagal (IND)

Non prima delle ore 13.30 italiane

Mackenzie McDonald (USA) v Emil Ruusuvuori (FIN) 6-7 (6) 6-4 7-5 3-4

Camilla Rosatello (ITA) / Liudmila Samsonova v Ulrikke Eikeri (NOR) / Ingrid Neel (EST) [16]

Mirra Andreeva / Anastasia Potapova v Gabriela Dabrowski (CAN) / Erin Routliffe (NZL) [2]

Hailey Baptiste (USA) / Alycia Parks (USA) v Makoto Ninomiya (JPN) / Fang-Hsien Wu (TPE)

COURT 6

Dalle ore 12.00 italiane

Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) [5] v Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR)

Non prima delle ore 13.30 italiane

Kei Nishikori (JPN) v Arthur Rinderknech (FRA) 7-5 4-6 1-1

Nicolas Barrientos (COL) / Francisco Cabral (POR) v Ivan Dodig (CRO) / Austin Krajicek (USA) [10]

Anna Blinkova / Mayar Sherif (EGY) v Eri Hozumi (JPN) / Moyuka Uchijima (JPN)

Asia Muhammad (USA) / Aldila Sutjiadi (INA) [15] v Irina-Camelia Begu (ROU) / Martina Trevisan (ITA)

COURT 7

Dalle ore 12.00 italiane

Maria Lourdes Carle (ARG) v Katie Volynets (USA)

Constantin Frantzen (GER) / Hendrik Jebens (GER) v Pavel Kotov / Cristian Rodriguez (COL)

Hanyu Guo (CHN) / Xinyu Jiang (CHN) v Leylah Fernandez (CAN) / Ena Shibahara (JPN)

Victor Cornea (ROU) / Fabian Marozsan (HUN) v Andreas Mies (GER) / John-Patrick Smith (AUS)

COURT 8

Dalle ore 12.00 italiane

Brandon Nakashima (USA) v Jordan Thompson (AUS)

Non prima delle ore 13.30 italiane

David Goffin (BEL) v Tomas Machac (CZE) 6-3 4-2

Nathaniel Lammons (USA) / Jackson Withrow (USA) [12] v Marcos Giron (USA) / Alex Michelsen (USA)

Sarah Beth Grey (GBR) / Tara Moore (GBR) v Nicole Melichar-Martinez (USA) / Ellen Perez (AUS) [3]

Cristina Bucsa (ESP) / Nao Hibino (JPN) v Tatjana Maria (GER) / Arantxa Rus (NED)

COURT 9

Dalle ore 12.00 italiane

Camila Osorio (COL) v Lauren Davis (USA)

Luciano Darderi (ITA) / Fernando Romboli (BRA) v Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER) [8]

Adrian Mannarino (FRA) / Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) v Rohan Bopanna (IND) / Matthew Ebden (AUS) [2]

Sander Gille (BEL) / Joran Vliegen (BEL) [14] v Francisco Cerundolo (ARG) / Tomas Martin Etcheverry (ARG)

COURT 10

Dalle ore 12.00 italiane

Miyu Kato (JPN) / Shuai Zhang (CHN) v Angelica Moratelli (ITA) / Nadia Podoroska (ARG)

Non prima delle ore 13.30 italiane

Danielle Collins (USA) [11] v Clara Tauson (DEN) 6-3 4-4

Elina Avanesyan / Oksana Kalashnikova (GEO) v Marie Bouzkova (CZE) / Sara Sorribes Tormo (ESP) [10]

Xinyu Wang (CHN) / Saisai Zheng (CHN) v Caroline Garcia (FRA) / Kristina Mladenovic (FRA)

Caroline Dolehide (USA) / Desirae Krawczyk (USA) [7] v Shuko Aoyama (JPN) / Aleksandra Krunic (SRB)

COURT 11

Dalle ore 12.00 italiane

Quentin Halys (FRA) v Christopher Eubanks (USA)

Non prima delle ore 13.30 italiane

Lucas Pouille (FRA) v Laslo Djere (SRB) 3-6 7-6 (4)

Jacob Fearnley (GBR) / Jack Pinnington Jones (GBR) v Rafael Matos (BRA) / Marcelo Melo (BRA)

Guido Andreozzi (ARG) / Miguel Reyes-Varela (MEX) v Lloyd Glasspool (GBR) / Jean-Julien Rojer (NED)

Katerina Siniakova (CZE) / Taylor Townsend (USA) [4] v Rebeka Masarova (ESP) / Linda Noskova (CZE)

COURT 14

Dalle ore 12.00 italiane

Magdalena Frech (POL) v Beatriz Haddad Maia (BRA) [20]

Arthur Cazaux (FRA) v Alexander Bublik (KAZ) [23]

Dayana Yastremska (UKR) [28] v Varvara Gracheva (FRA)

Tereza Mihalikova (SVK) / Olivia Nicholls (GBR) v Demi Schuurs (NED) / Luisa Stefani (BRA) [6]

COURT 15

Dalle ore 12.00 italiane

Barbora Krejcikova (CZE) [31] v Veronika Kudermetova

Zhizhen Zhang (CHN) [32] v Jan-Lennard Struff (GER)

Denis Shapovalov (CAN) v Daniel Altmaier (GER)

Alexander Erler (AUT) / Lucas Miedler (AUT) v Neal Skupski (GBR) / Michael Venus (NZL) [9]

COURT 16

Dalle ore 12.00 italiane

Aslan Karatsev v Karen Khachanov [21]

Sloane Stephens (USA) v Diana Shnaider

Lulu Sun (NZL) v Yuliia Starodubtseva (UKR)

Naiktha Bains (GBR) / Amelia Rajecki (GBR) v Timea Babos (HUN) / Nadiia Kichenok (UKR)

Sadio Doumbia (FRA) / Fabien Reboul (FRA) [16] v Oliver Crawford (GBR) / Kyle Edmund (GBR)

COURT 17

Dalle ore 12.00 italiane

Magda Linette (POL) v Elina Svitolina (UKR) [21]

Miomir Kecmanovic (SRB) v Tallon Griekspoor (NED) [27]

Paula Badosa (ESP) v Brenda Fruhvirtova (CZE)

Donna Vekic (CRO) v Erika Andreeva

N.Sriram Balaji (IND) / Luke Johnson (GBR) v Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO) [4]

PROGRAMMA WIMBLEDON 2024 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis dalle 12.00 alle 14.00, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K dalle 14.30 alle 22.00, Sky Sport Arena, Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle 12.00 alle 22.00.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle 12.00 alle 22.00.

Diretta Live testuale: per i match in singolare degli italiani OA Sport.