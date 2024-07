LIVE Paolini-Minnen, Wimbledon 2024 in DIRETTA: l’azzurra insegue il 3° turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno di Wimbledon 2024 tra Jasmine Paolini e Greet Minnen.

La numero 7 del mondo ha esordito vincendo contro l’iberica Sara Sorribes Tormo la sua prima partita in carriera ai Championships. Adesso, può guardare avanti con la concreta possibilità di giungere al 3° turno anche in questo Slam, lei che ha perso in ottavi in Australia dopo averli raggiunti per la prima volta proprio in quell’occasione. Di fronte Greet Minnen, che bene si trova sui prati londinesi, al 1° turno ha sconfitto la tennista di casa Watson.

La 26enne belga e la 28enne azzurra si incontrano per la prima volta. Paolini è già sicura di “volare via” Marketa Vondrousova in classifica WTA, vista la disavventura sul Centrale della campionessa uscente di Wimbledon al femminile, scalando così una posizione in graduatoria. Virtualmente si troverebbe al 6° posto, considerando però che dietro di lei ci sono giocatrici ancora impegnate in questa edizione di Wimbledon.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 2° turno di Wimbledon 2024 tra Jasmine Paolini e Greet Minnen. Si parte come 3° match dalle 12 dopo Fognini-Ruud e Safiullin-Cerundolo!