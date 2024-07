LIVE Tour de France 2024, tappa di oggi in DIRETTA: la quiete prima dei Pirenei

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della tredicesima tappa del Tour de France 2024. La quiete prima della tempesta, ultima giornata dedicata ai velocisti (anche se qualche strappo nel finale potrebbe complicare le cose agli sprinter) prima del weekend infuocato sui Pirenei. Giornata piuttosto breve, con Biniam Girmay che vuole difendere la maglia verde.

Sono solo 165.3 i chilometri da percorrere per la carovana quest’oggi dalla partenza di Agen all’arrivo di Pau, una delle località storiche per quel che riguarda gli arrivi della Grande Boucle. Si comincia in pianura e si prosegue così oltre la metà del percorso, ben oltre lo sprint intermedio di Nogaro. Potrebbe essere una delle ultime occasioni per le ruote veloci, ma attenzione ai due GPM nel finale: Côte de Blachon (1,6 km al 6.1%) e Côte de Simacourbe (1,8 km al 6.5%), che potrebbero guastare la festa alle squadre degli sprinter.

La maglia verde sembra ormai destinata ad andare per la prima volta nella storia in Eritrea, per quella che sarebbe una favola assoluta. Biniam Girmay si è dimostrato fino ad ora il velocista più in palla di questa Grande Boucle, con già tre successi di tappa e più di cento lunghezze di margine nella classifica a punti. Jasper Philipsen invece non riesce a trovare la pedalata dello scorso anno, anche perché forse la sua squadra non è quasi mai riuscita a pilotarlo come dodici mesi fa. Sicuramente oggi è una delle ultime occasioni per gli sprinter, ma attenzione perché due strappi nel finale potrebbero stuzzicare la fantasia di qualcuno, con Alberto Bettiol che potrebbe provare e farsi vedere.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della tredicesima tappa del Tour de France 2024, ono solo 165.3 i chilometri da percorrere per la carovana quest’oggi dalla partenza di Agen all’arrivo di Pau, dove non è così scontato che si arrivi a gruppo compatto, nella tappa che anticipa la battaglia di fuoco sui Pirenei. Partenza ufficiale prevista per le 13.50, buon divertimento e buon ciclismo a tutti!