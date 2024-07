Come cambia la classifica del Tour de France con il ritiro di Roglic. Anche Ciccone guadagna una posizione

Cambia, prima della partenza della tredicesima tappa, la classifica generale del Tour de France 2024: è stato ufficializzato questa mattina il ritiro dello sloveno Primoz Roglic, che si trovava al sesto posto della graduatoria, a 4’42” dal connazionale Tadej Pogacar.

Il ciclista della Red Bull Bora Hansgrohe era caduto ieri nelle fasi finali della dodicesima tappa, da Aurillac a Villeneuve sur Lot: l’imprevisto gli era costato 2’27” in classifica generale, ed oggi la notizia dell’abbandono dello sloveno è stata data direttamente dalla sua formazione.

Lo sloveno, dunque, non sarà al via della tredicesima tappa, che condurrà il gruppo da Agen a Pau: guadagnano una posizione in classifica tutti coloro che seguivano lo sloveno, tra i quali l’italiano Giulio Ciccone, che si porta così al nono posto della generale, a 7’36” da Pogacar.

NUOVA CLASSIFICA TOUR DE FRANCE (TOP 10)

1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 49:17:49

2 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step + 01:06

3 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike + 01:14

4 ALMEIDA Joao UAE Team Emirates + 04:20

5 RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers + 04:40

6 LANDA Mikel Soudal Quick-Step + 05:38

7 YATES Adam UAE Team Emirates + 06:59

8 AYUSO Juan UAE Team Emirates + 07:09

9 CICCONE Giulio Lidl-Trek + 07:36

10 GEE Derek Israel-Premier Tech + 07:54