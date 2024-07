LIVE Giro d’Italia femminile 2024, tappa di oggi in DIRETTA: iniziano le salite, Longo Borghini difende la maglia rosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa odierna del Giro d’Italia femminile 2024. Da San Benedetto del Tronto inizia il weekend decisivo della corsa rosa femminile: nella sesta frazione il gruppo percorrerà 159 km che porteranno fino al traguardo di Chieti.

Il percorso di questa sesta tappa è molto mosso con diversi sali scendi e tre salite di terza categoria. La prima asperità ufficiale è la salita di Cermignano posta dopo 74 km dal via. La seconda ascesa di giornata è quella di Penne. Una volta arrivati in cima le atlete si getteranno in una lunga discesa che le condurrà ai piedi dell’ultima salita, sulla cui vetta è posto il traguardo.

Elisa Longo Borghini (Lidl – Trek) è chiamata a difendere la maglia rosa. L’azzurra parte con 3 secondi di vantaggio su Lotte Kopecky (Team SD Worx) e 38″ sulla danese Uttrup Cecilie Ludwig (FDJ – Suez). Visti i due tapponi dei prossimi giorni ci si interroga sulle intenzioni delle big. Vedremo se le contendenti per la vittoria finale vorranno risparmiare energie oppure se si daranno battaglia.

La sesta tappa partirà alle 9.59 da San Benedetto del Tronto. L’evento sarà visibile su Discovery Plus, Rai Sport e Rai Play a partire dalle 12.50. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa integrale del Giro d’Italia femminile 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!