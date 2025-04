LIVE Attraverso le Fiandre 2025 in DIRETTA: Pedersen favorito, presente Milan con tanti azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settantanovesima edizione dell’Attraverso le Fiandre, nota anche come Dwars door Vlaanderen. L’ultima classica prima del Giro delle Fiandre partirà da Roeselare ed arriverà a Waregem. Nel mezzo ci saranno 184.2 km con sette tratti in pavé e dieci muri.

Il primo muro sarà il Volkegemberg posto dopo quasi 70 km di corsa. Da quel momento non ci sarà tempo per respirare con le salite che si seguiranno in ripetizione a partire da Berg Ten Houte e Knokteberg, che saranno ripetute una seconda volta nei chilometri conclusivi della corsa. A differenza della passata edizione gli organizzatori hanno deciso di non proporre il Kanarieberg a causa della discesa che lo precede giudicata troppo pericolosa.

Il favorito indiscusso di questa corsa è Mads Pedersen (Lidl Trek). Dopo aver dominato la Gand-Wevelgem il danese proverà a ripetersi per rifinire la propria condizione in vista della Ronde di domenica prossima. Torna in gara Wout Van Aert (Team Visma | Lease a bike) che sarà affiancato dal campione uscente Matteo Jorgenson.

Attenzione anche a possibili mine vaganti come Jonathan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) ed a velocisti resistenti come Tim Merlier (Soudal Quick Step) e Jonathan Milan (Lidl – Trek). L’azzurro dovrà convivere con la presenza ingombrante di Pedersen ma in caso di arrivo in volata potrebbe sognare il colpaccio. In casa Italia occhi puntati anche su Alberto Bettiol (XDS Astana Team).

La settantanovesima edizione della Dwars Door Vlaanderen scatterà alle 12.25 da Roeselare.