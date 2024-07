Tour de France 2024, Primoz Roglic non sarà al via della 13ma tappa

Il Tour de France 2024 perde uno dei suoi protagonisti: dopo la caduta di ieri, che gli era costata 2’27” in classifica generale, si ritira lo sloveno Primoz Roglic. Il ciclista della Red Bull Bora Hansgrohe non sarà al via, come comunicato dalla stessa formazione, della 13ma tappa.

Il messaggio della squadra dello sloveno: “Primož Roglič è stato sottoposto ad accurati esami da parte della nostra equipe medica dopo la tappa di ieri e anche questa mattina. È stata presa la decisione di non prendere parte alla tappa odierna del Tour de France, per concentrarsi sui prossimi obiettivi. Ti auguriamo una pronta guarigione, Primož“.

Lo sloveno era caduto ieri nelle fasi finali della dodicesima tappa, da Aurillac a Villeneuve sur Lot, scivolando al sesto posto in classifica generale, finendo a 4’42” dal connazionale Tadej Pogacar, ed oggi non sarà al via della tredicesima tappa, che condurrà il gruppo da Agen a Pau.

L’ANNUNCIO DELLA RED BULL BORA HANSGROHE

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Red Bull – BORA – hansgrohe (@redbullborahansgrohe)

TUTTI I RITIRI DEL TOUR DE FRANCE 2024

15 ROGLIČ Primož DNS Stage 13

14 KRAGH ANDERSEN Søren OTL Stage 12

13 FEDOROV Yevgeniy OTL Stage 12

12 RICKAERT Jonas OTL Stage 12

11 BILBAO Pello DNF Stage 12

10 JAKOBSEN Fabio DNF Stage 12

9 MØRKØV Michael DNS Stage 12

8 WRIGHT Fred OTL Stage 11

7 IZAGIRRE Ion DNF Stage 11

6 RENARD Alexis DNF Stage 11

5 DECLERCQ Tim DNS Stage 11

4 VLASOV Aleksandr DNS Stage 10

3 PEDERSEN Mads DNS Stage 8

2 PEDERSEN Casper DNS Stage 4

1 GAZZOLI Michele DNF Stage 1