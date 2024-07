Classifica Tour de France 2024, tredicesima tappa: Pogacar in giallo, Roglic saluta, Ciccone guadagna 2 posizioni

La tredicesima tappa del Tour de France 2024 non ha avuto ripercussioni importanti nelle posizioni di vertice, anche se la giornata è stata scossa dalla mancata partenza dello sloveno Primoz Roglic, ieri caduto e scivolato al sesto posto in graduatoria. La frazione vallonata di 165 km da Agen a Pau ha regalato attacchi e controattacchi, ma tutto è rimasto invariato in graduatoria alla vigilia dei Pirenei.

Lo sloveno Tadej Pogacar conserva la maglia gialla di leader della classifica generale con un vantaggio di 1’06” sul belga Remco Evenepoel e 1’14” sul danese Jonas Vingegaard. Il portoghese Joao Almeida è quarto a 4’20”, lo spagnolo Carlos Rodriguez è quinto a 4’40”, mentre l’altro iberico Mikel Landa è salito al sesto posto a 5’38”. Giulio Ciccone ora è ottavo a 7’36”, visto che si è ritirato anche Juan Ayuso: l’italiano ha guadagnato due posizioni.

Di seguito la classifica generale del Tour de France dopo la tredicesima tappa. Domani (sabato 13 luglio) andrà in scena la quattordicesima tappa: 152 km da Pau a Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet, si scalerà il mitico Tourmalet a metà giornata, poi l’Hourquete d’Ancizan e l’arrivo in salita (10,6 km all’8% di pendenza media).

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE (dopo la tredicesima tappa)

1 1 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 32″ 52:40:58

2 2 – EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 14″ 1:06

3 3 – VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 20″ 1:14

4 4 – ALMEIDA João UAE Team Emirates 4:20

5 5 – RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 4:40

6 7 ▲1 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 5:38

7 8 ▲1 YATES Adam UAE Team Emirates 6:59

8 10 ▲2 CICCONE Giulio Lidl – Trek 7:36

9 11 ▲2 GEE Derek Israel – Premier Tech 4″ 7:54

10 13 ▲3 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team -20″ 9:18