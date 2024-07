Beach volley, si assegna la Coppa Italia a Montesilvano! Zaytsev e Porro protagonisti in qualificazione

Scatta questa mattina a Montesilvano in Abruzzo, la due giorni che assegna la Coppa Italia e contemporaneamente punti preziosissimi per il campionato italiano di beach volley. Ieri si sono svolte le qualificazioni, non senza qualche sorpresa ma anche molte conferme e da oggi in campo le coppie che compongono il tabellone principale con un livello molto alto per il tipo di manifestazione, con la presenza di due giocatori stranieri, l’argentino Azaad in campo maschile e la tedesca Ittlinger in campo femminile.

Le due star più attese in campo maschile, Ivan Zaytsev e Paolo Porro, sono riusciti entrambi a superare l’ostacolo delle qualificazioni e da oggi saranno in campo nel tabellone principale. Zaytsev e Daniele Lupo hanno sconfitto 2-0 i temuti Hanni/Burgmann con una delle prove più convincenti offerte finora e poi hanno battuto sempre in due set Salema/Lombardo al secondo turno. Paolo Porro in coppia con Copelli, invece, ha avuto la meglio su Torello/Conti con un secco 2-0 (21-8, 21-7) e al secondo turno ha travolto 2-0 Seregni Siccardi.

In campo femminile almeno un paio di vittime illustri, Annibalini/Pelloia, sconfitte al secondo turno da Calì/Allegretti e Toti/Pratesi, battute al primo turno 1-2 da Barboni/Schwan, poi eliminate da Franzoni/Gili.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Monti/Zoli-Cecchini/Martino 1-2 (19-21, 21-15, 13-15), Brucini/Podestà-Saravini/Paglini 2-0 (21-19, 21-19), Cravera/Crusca-Di Silvestre/Cappio 2-1 (17-21, 22-20, 15-7), Lancellotti/Bertoli-Salema/Lombardo 0-2 (18-21, 19-21), Zaytsev/D. Lupo-Hanni/Burgmann 2-0 (21-18, 21-14), Seregni/Siccardi-Amorosi/Di Risio 2-0 (21-15, 21-11), Copelli/Porro-Torello/Conti 2-0 (21-8, 21-7), Pizzileo/Pizzileo-Santos/Ceccoli 2-0 (21-17, 21-7), Bigarelli/Reggiani-My/Gallo 2-0 (21-12, 21-11), Pantalei/A. Lupo-Terranova/Ficosecco 1-2 (17-21, 21-16, 10-15),

Secondo turno qualificazioni: Ulisse/Bellucci-Cecchini/Martino 1-2 (21-17, 17-21, 13-15), Brucini/Podestà-Cravera/Crusca 2-1 (21-17, 20-22, 15-9), Salema/Lombardo-Zaytsev/D. Lupo 0-2 (16-21, 16-21), Seregni/Siccardi-Copelli/Porro 0-2 (17-21, 9-21), Pizzileo/Pizzileo-Bigarelli/Reggiani 2-0 (21-16, 21-18), Terranova/Ficosecco-Mussa/Acerbi 0-2 (19-21, 18-21)

Primo turno: Dal Corso/Viscovich-Azaad/Rossi, Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti-Camozzi/Geromin, Marchetto/Windisch-Pizzileo/Pizzileo, Zaytsev/D. Lupo-Spadoni/Luisetto, Benzi/Bonifazi-Copelli/Porro, Brucini/Podestà-Alfieri/Andreatta, Sacripanti/Titta-Mussa/Acerbi, Cecchini/Martino-Caminati/Dal Molin

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Valdora/Tagliapietra-Francesconi/Colombi 0-2 (16-21, 22-24), Salvador/Massi-Bechis/Foresti 2-1 (15-21, 22-20, 15-11), Guglielmo/Marchelli-Ujka/Bridi 1-2 (21-17, 20-22, 9-15), Sanguigni/Balducci-Falcone/Belegni 2-0 (21-9, 21-9), Montedoro/Pastorino-Cimmino/Cicogna 2-0 (21-10, 21-19), Arcaini/Puccinelli-Castaldi/Priore 2-0 (21-15, 21-12), Giacosa/Tallevi Diotallevi-Caramaschi/Arienti 2-1 (15-21, 21-12, 16-14), Toti/Pratesi-Barboni/Schwan 1-2 (22-20, 18-21, 11-15), Franzoni/Gili-Bertozzi/Mazzotti 2-0 (22-20, 21-16), Dalmazzo/Torrese-Calì/Allegretti 0-2 (19-21, 20-22), De Vincenzo/Bisceglia-Annibalini/Pelloia 0-2 (16-21, 12-21)

Secondo turno qualificazioni: Piccoli/Rottoli-Francesconi/Colombi 1-2 (21-15, 16-21, 10-15), Salvador/Massi-Ujka/Bridi 2-0 (22-20, 21-14), Sanguigni/Balducci-Montedoro/Pastorino 2-0 (23-21, 21-15), Arcaini/Puccinelli-Giacosa/Tallevi Diotallevi 2-0 (21-19, 21-7), Barboni/Schwan-Franzoni/Gili 0-2 (22-24, 14-21), Calì/Allegretti-Annibalini/Pelloia 2-0 (21-19, 21-18)

Primo turno: They/Breidenbach-Tega/Meniconi, Belliero Piccinin/Cavestro-Scampoli/Bianchin, Benazzi/Lantignotti-Franzoni/Gili, Salvador/Massi-Frasca/Gradini, Bianchi/Orsi Toth-Calì/Allegretti, Sanguigni/Balducci-Mancinelli/Mattavelli, Sestini/Ditta-Arcaini/Puccinelli, Francesconi/Colombi-Cicola/Ittlinger