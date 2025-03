Beach volley, doppia coppia azzurra alla fase ad eliminazione diretta a Quintana Roo! Orsi Toth/Bianchi vincono il derby

Un riscatto, una bella impresa, un pizzico di delusione. C’è un po’ tutto nella seconda giornata di gare dell’Elite di Quintana Roo per l’Italia del beach volley che piazza due coppie alla fase ad eliminazione diretta e fa specie che ad essere eliminata sia proprio la coppia che aveva trionfato la settimana scorsa nel Challenge di Yucatan.

Per la seconda settimana consecutiva le due coppie italiane si sono affrontate tra loro in un derby da dentro o fuori e, dopo il successo di Gottardi/Scampoli a Yucatan, oggi è arrivato il riscatto di Bianchi/Orsi Toth che hanno vinto 2-0 e hanno conquistato i sedicesimi di finale o il primo turno ad eliminazione diretta che dir si voglia. Orsi Toth/Bianchi nel primo set hanno piazzato un break di 6-1 che le ha lanciate sul 15-11 e non hanno più permesso alle rivali di avvicinarle fino al 21-17 conclusivo. Nel secondo set equilibrio totale fino al 18 pari, poi Gottardi/Scampoli si conquistano due set ball ma subiscono il break delle avversarie che piazzano un 4-0 micidiale e avanzano al turno successivo dove con un po’ di sfortuna troveranno le brasiliane Carol/Rebecca che giocano assieme da poco ma sono due giocatrici di alto spessore.

In campo maschile Cottafava/Dal Corso hanno compiuto subito una bella impresa superando la coppia brasiliana composta da Evandro e Arthur. Vittoria tutt’altro che semplice al termine di una vera e propria battaglia. Nel primo set equilibrio fino al 16 pari, poi break micidiale degli azzurri che si impongono 21-17. Nel secondo set, avanti 9-6, gli azzurri si ritrovano in un attimo sotto 10-13, si riportano avanti 18-16 ma nel finale sono i verde-oro ad avere qualcosa in più e a vincere 22-20. Nel tie break ancora punto a punto con gli azzurri che guadagnano un break sull’11-9 e nel finale non si fermano fino al 15-13.

Andamento diverso, invece, nella finale del girone con gli azzurri che si sono trovati di fronte i campioni olimpici svedesi Ahman/Hellvig, apparsi già in forma stratosferica. Primo set senza storia, vinto dalla coppia scandinava con un secco 21-8. Nel secondo set azzurri in scia fino all’11-10, poi gli svedesi prendono il largo e si impongono con il punteggio di 21-14. Italiani in attesa di conoscere l’avversario dei 16mi.

