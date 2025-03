Beach volley, doppio 13° posto per gli azzurri a Quintana Roo

Si fermano al primo turno della fase ad eliminazione diretta le due coppie italiane ancora in corsa nell’Elite di Quintana Roo in Messico. Qualche rimpianto, soprattutto in campo maschile c’è, ma Cottafava/Dal Corso escono dal torneo messicano con una vittoria di sostanza contro Evandro/Arthur, non due giocatori qualsiasi, e con un po’ di esperienza in più che si acquisisce anche perdendo contro i più forti o contro coppie di un livello non particolarmente superiore. In campo femminile: aspetto positivo, il fatto che entrambe le coppie azzurre siano entrate in main draw, aspetto negativo, il secondo derby in due settimane e i troppi blackout su cui Caterina De Marinis dovrà lavorare.

È accaduto così nella sfida contro gli olandesi Immers/Penninga, nuova coppia, forte fisicamente ma non al momento da inserire per ora fra i top team, contro cui Cottafava/Dal Corso hanno perso nel primo turno ad eliminazione diretta (round of 18). Gli azzurri si sono arresi in due set, lottando però solo nel primo parziale alla pari con i rivali. Il primo strappo arriva dagli olandesi che si portano sul 13-9, ma gli azzurri rientrano e pareggiano a quota 15, subendo però subito dopo un break micidiale di 3-0. L’ultimo sussulto degli italiani arriva con il break del 19-18, poi il doppio punto di Immers/Penninga che regala loro il primo parziale: 21-18. Nel secondo set c’è partita nella fase iniziale, poi gli olandesi si portano sul 13-7, gli azzurri provano a rimettersi in carreggiata (13-11) ma nel finale mollano la presa e perdono 21-13.

In campo femminile, montagna al momento troppo alta da scalare quella della coppia brasiliana Carol/Rebecca per Orsi Toth/Bianchi, che si sono arrese in due set nella sfida del primo turno ad eliminazione diretta. Nel primo parziale le sudamericane mettono subito le cose in chiaro portandosi sul 5-2, ma le azzurre non mollano e pareggiano a quota 12. Carol/Rebecca ripartono di slancio, si portano sul 17-14 e vincono con il punteggio di 21-17. Nel secondo set equilibrio fino al 13-12, poi break di 6-0 per le brasiliane che si aprono la strada per il 21-14 conclusivo.

TORNEO FEMMINILE

Round of 18: Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Anderson/Bauer USA [22] [Q] 2-0 (21-14, 21-16) 0:32

J. Zh. Wang/X. Y. Xia CHN [9] – Shaw/Cheng USA [6] 0-2 (20-22, 16-21) 0:31

Carol/Rebecca BRA [7] – Orsi Toth, R./Bianchi ITA [20] [Q] 2-0 (21-17, 21-14) 0:32

van Driel, E./Schoon NED [14] – Andressa/Tainá BRA [12] 2-1 (21-12, 20-22, 15-8) 0:47

Nuss/Brasher USA [1] – Thamela/Victoria BRA [2] 2-0 (21-12, 21-17) 0:32

Paulikiene/Raupelyte LTU [10] – Loreen/Quiggle USA [21] [Q] 1-2 (21-23, 21-19, 9-15) 0:47

Round of 12: Hüberli/Kernen SUI [13] [Q] – Ana Patrícia/Duda BRA [5] 2-0 (21-18, 21-18) 0:36

Cannon/Kraft USA [3] – Shaw/Cheng USA [6] 1-2 (21-18, 13-21, 14-16) 0:47

Michelle/Poletti PAR [23] [Q] – Carol/Rebecca BRA [7] 0-2 (17-21, 20-22) 0:40

Müller/Tillmann GER [4] – van Driel, E./Schoon NED [14] 2-1 (21-17, 18-21, 15-11) 0:47

Klinger D./Klinger R. AUT [8] – Loreen/Quiggle USA [21] [Q] 0-2 (19-21, 19-21) 0:39

Hladun/Lazarenko UKR [19] [Q] – Nuss/Brasher USA [1] 0-2 (16-21, 16-21) 0:32

Quarti di finale: 29-Mar 14:00 CC Hüberli/Kernen SUI [13] [Q] – Shaw/Cheng USA [6]

29-Mar 14:00 2 Müller/Tillmann GER [4] – Cannon/Kraft USA [3]

29-Mar 15:00 CC Carol/Rebecca BRA [7] – Klinger D./Klinger R. AUT [8]

29-Mar 15:00 2 Nuss/Brasher USA [1] – Loreen/Quiggle USA [21] [Q]

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

1 Åhman/Hellvig SWE [1] – Sagstetter/Sagstetter GER [24] [Q] 2-0 (21-15, 21-12) 0:31

2 Evandro/Arthur BRA [12] – Cottafava/Dal Corso ITA [13] 1-2 (17-21, 22-20, 13-15) 0:53

13 Åhman/Hellvig SWE [1] – Cottafava/Dal Corso ITA [13] 2-0 (21-8, 21-14) 0:29

14 Sagstetter/Sagstetter GER [24] [Q] – Evandro/Arthur BRA [12] 1-2 (22-24, 22-20, 10-15) 0:49

Pool B

3 Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [2] – Amieva/Bueno ARG [23] [Q] 2-0 (21-10, 21-17) 0:29

4 van de Velde/Brouwer NED [11] – Penninga/Immers NED [14] 2-0 (21-17, 21-15) 0:34

15 Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [2] – van de Velde/Brouwer NED [11] 1-2 (27-25, 15-21, 7-15) 0:50

16 Amieva/Bueno ARG [23] [Q] – Penninga/Immers NED [14] 0-2 (13-21, 18-21) 0:28

Pool C

5 Bryl/Łosiak POL [3] – Pfretzschner, L./Winter GER [22] [Q] 0-2 (19-21, 23-25) 0:44

6 Arthur/Adrielson BRA [10] – Perusic/Schweiner CZE [15] [Q] 0-2 (15-21, 15-21) 0:34

17 Pfretzschner, L./Winter GER [22] [Q] – Perusic/Schweiner CZE [15] [Q] 0-2 (16-21, 17-21) 0:36

18 Bryl/Łosiak POL [3] – Arthur/Adrielson BRA [10] 2-0 (21-19, 21-18) 0:40

Pool D

7 Plavins/Fokerots LAT [4] – Just/Huster GER [21] [Q] 2-1 (18-21, 21-14, 16-14) 0:47

8 Mol, H./Berntsen NOR [9] – Sarabia/Osuna MEX [16] 2-1 (21-15, 22-24, 15-6) 0:46

19 Plavins/Fokerots LAT [4] – Mol, H./Berntsen NOR [9] 0-2 (18-21, 18-21) 0:30

20 Just/Huster GER [21] [Q] – Sarabia/Osuna MEX [16] 2-0 (22-20, 21-14) 0:36

Pool E

9 Diaz/Alayo CUB [5] – Henning/Wüst GER [20] [Q] 0-2 (20-22, 11-21) 0:36

10 Grimalt M./Grimalt E. CHI [8] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [17] [Q] 2-0 (21-15, 27-25) 0:42

21 Henning/Wüst GER [20] [Q] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [8] 2-1 (21-12, 15-21, 15-13) 0:48

22 Diaz/Alayo CUB [5] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [17] [Q] 2-0 (23-21, 21-17) 0:36

Pool F

11 Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [6] – Schalk/Shaw USA [19] [Q] 0-2 (19-21, 17-21) 0:37

12 Nicolaidis/Carracher AUS [7] – Dressler/Waller AUT [18] [Q] 1-2 (21-16, 18-21, 13-15) 0:46

23 Schalk/Shaw USA [19] [Q] – Dressler/Waller AUT [18] [Q] 2-1 (20-22, 22-20, 15-6) 0:46

24 Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [6] – Nicolaidis/Carracher AUS [7] 2-0 (21-18, 21-16) 0:38

Round of 18: Plavins/Fokerots LAT [4] – Bryl/Łosiak POL [3] 0-2 (22-24, 14-21) 0:38

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [2] – Evandro/Arthur BRA [12] 2-0 (21-18, 21-6) 0:35

Pfretzschner, L./Winter GER [22] [Q] – Diaz/Alayo CUB [5] 0-2 (21-23, 17-21) 0:36

Cottafava/Dal Corso ITA [13] – Penninga/Immers NED [14] 0-2 (18-21, 13-21) 0:29

Grimalt M./Grimalt E. CHI [8] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [6] 0-2 (16-21, 18-21) 0:37

Dressler/Waller AUT [18] [Q] – Just/Huster GER [21] [Q] 2-0 (21-17, 21-19) 0:33

Round of 12: 29-Mar 10:00 CC van de Velde/Brouwer NED [11] – Bryl/Łosiak POL [3] Detail

29-Mar 10:00 2 Perusic/Schweiner CZE [15] [Q] – Penninga/Immers NED [14] Detail

29-Mar 11:00 CC Mol, H./Berntsen NOR [9] – Diaz/Alayo CUB [5] Detail

29-Mar 11:00 2 Schalk/Shaw USA [19] [Q] – Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [2] Detail

29-Mar 12:00 CC Åhman/Hellvig SWE [1] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [6] Detail

29-Mar 12:00 2 Henning/Wüst GER [20] [Q] – Dressler/Waller AUT [18] [Q] Detail