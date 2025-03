Beach volley, ancora un derby per restare nel torneo tra le coppie azzurre! Orsi Toth/Bianchi mettono paura alle olimpioniche

Qualificazione ok, primo turno del tabellone principale senza il botto per le due coppie italiane che si sono conquistate il tabellone principale dell’Elite di Quintana Roo a Playa del Carmen in Messico. Sono comunque tre, Gottardi/Scampoli, Orsi Toth/Bianchi e Cottafava/Dal Corso, le coppie azzurre in tabellone principale nel primo Elite della stagione.

In campo femminile c’era da superare lo scoglio qualificazione per le due coppie azzurre. Orsi Toth/Bianchi hanno sconfitto 2-0 le ceche Svozilova/Stochlova con il parziali di 21-17 e 21-18 e poi hanno accarezzato il sogno di battere al debutto nel main draw nientemeno che le campionesse olimpiche Duda/Ana Patricia. Primo set ad elastico, con break e contro-break delle due coppie: azzurre avanti 12-8 e brasiliane che operano il sorpasso sul 24-15. Le italiane tornano avanti nel finale e al secondo tentativo vincono 22-20 il primo set.

Nel secondo parziale non si fa attendere la reazione della coppia verde-oro che scatta avanti 11-7 e non si fa più avvicinare fino al 21-13 conclusivo. Nel tie-break le italiane si illudono di poter fare il colpaccio portandosi sul 6-4 ma Duda/Ana Patricia ribaltano la situazione e volano verso il 10-5 finale.

Gottardi/Scampoli, reduci dal trionfo di Yucatan, hanno iniziato bene anche questa seconda avventura stagionale eliminando con un secco 2-0 con i parziali di 21-18 e 21-14 le padrone di casa Vidaurrazaga e Ramirez. Nel primo incontro del girone, invece, le azzurre non sono riuscite a tenere il solito livello e sono andate incontro ad una sconfitta piuttosto netta 2-0 contro le sorelle austriache Klinger/Klinger. Partenza ad handicap delle azzurre che si sono trovate a rincorrere: 7-3 e 13-7. Le azzurre cercano la rimonta nel finale ma si devono arrendere con il punteggio di 22-20. Nel secondo set le due squadre si rincorrono fino all’11, poi arriva il break di 5-1 per le austriache che poi hanno gestito il vantaggio fino al 21-18 finale. Le due coppie azzurre torneranno ad affrontarsi domani per decretare chi proseguirà il torneo con i vari turni ad eliminazione e chi invece dovrà fermarsi subito.

In campo maschile girone di ferro per Cottafava/Dal Corso che inizieranno il loro torneo contro Evandro/Arthur, coppia di punta del movimento brasiliano, mentre nell’altra semifinale del girone ci sono i campioni olimpici Ahman/Hellvig e i tedeschi Sagstetter/Sagstetter.

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni: Bourne/Cory USA [15] – Dressler/Waller AUT [2] 1-2 (15-21, 21-17, 14-16)

Just/Huster GER [7] – Sepka/Sedlak CZE [10] Injury Team B

Amieva/Bueno ARG [11] – Evans/Budinger USA [6] 2-1 (21-17, 16-21, 17-15)

Hammarberg/Berger T. AUT [3] – Sagstetter/Sagstetter GER [14] 0-2 (20-22, 18-21)

Guto/Vitor Felipe BRA [13] – Schalk/Shaw USA [4] 0-2 (12-21, 17-21)

Henning/Wüst GER [5] – Bedritis/Rinkevics LAT [12] 2-0 (21-12, 21-15)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [9] – Pfretzschner, L./Winter GER [8] 0-2 (18-21, 19-21)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [1] – Lares/Carlos Andres MEX [16] 2-0 (21-10, 21-13)

Gironi. Pool A

27-Mar 10:40 CC → Åhman/Hellvig SWE [1] – Sagstetter/Sagstetter GER [24] [Q]

27-Mar 10:40 2 → Evandro/Arthur BRA [12] – Cottafava/Dal Corso ITA [13]

27-Mar → Winner of Match 1 – Winner of Match 2

28-Mar → Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

27-Mar 09:00 CC → Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [2] – Amieva/Bueno ARG [23] [Q]

27-Mar 09:00 2 → van de Velde/Brouwer NED [11] – Penninga/Immers NED [14]

27-Mar → Winner of Match 3 – Winner of Match 4

28-Mar → Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

27-Mar 11:30 CC → Bryl/Łosiak POL [3] – Pfretzschner, L./Winter GER [22] [Q]

27-Mar 11:30 2 → Arthur/Adrielson BRA [10] – Perusic/Schweiner CZE [15] [Q]

27-Mar → Winner of Match 5 – Winner of Match 6

28-Mar → Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

27-Mar 13:20 CC → Mol, H./Berntsen NOR [9] – Sarabia/Osuna MEX [16]

27-Mar 13:20 2 → Plavins/Fokerots LAT [4] – Just/Huster GER [21] [Q]

27-Mar → Winner of Match 7 – Winner of Match 8

28-Mar → Loser of Match 7 – Loser of Match 8

Pool E

27-Mar 09:50 CC → Diaz/Alayo CUB [5] – Henning/Wüst GER [20] [Q]

27-Mar 09:50 2 → Grimalt M./Grimalt E. CHI [8] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [17] [Q]

27-Mar → Winner of Match 9 – Winner of Match 10

28-Mar → Loser of Match 9 – Loser of Match 10

Pool F

27-Mar 12:30 CC → Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [6] – Schalk/Shaw USA [19] [Q]

27-Mar 12:30 2 → Nicolaidis/Carracher AUS [7] – Dressler/Waller AUT [18] [Q]

27-Mar → Winner of Match 11 – Winner of Match 12

28-Mar → Loser of Match 11 – Loser of Match 12

TORNEO FEMMINILE

Qualificazioni: Churin/Ghigliazza ARG [15] – Hildreth/Van Gunst USA [2] 0-2 (12-21, 16-21)

Anderson/Bauer USA [7] – Polley/MacDonald NZL [10] 2-1 (15-21, 21-17, 19-17)

Clancy/Milutinovic AUS [11] – Loreen/Quiggle USA [6] 1-2 (21-15, 18-21, 15-17)

Hladun/Lazarenko UKR [3] – Vieira/Chamereau FRA [14] 2-0 (21-15, 21-17)

Ahtiainen/Lahti FIN [13] – Scoles/Denaburg USA [4] 2-1 (14-21, 21-14, 15-13)

Orsi Toth, R./Bianchi ITA [5] – Svozilova/Stochlova CZE [12] 2-0 (21-18, 21-17)

Placette/Richard FRA [9] – Michelle/Poletti PAR [8] 0-2 (13-21, 19-21)

Gottardi/Scampoli ITA [1] – Vidaurrazaga/Ramirez MEX [16] 2-0 (21-18, 21-14)

Gironi. Pool A

26-Mar 19:30 CC → Nuss/Brasher USA [1] – Ahtiainen/Lahti FIN [24] [Q] 2-0 (21-14, 21-17)

26-Mar 19:30 2 → Andressa/Tainá BRA [12] – Hüberli/Kernen SUI [13] [Q] 0-2 (19-21, 19-21)

27-Mar → Nuss/Brasher USA [1] – Hüberli/Kernen SUI [13] [Q]

27-Mar → Ahtiainen/Lahti FIN [24] [Q] – Andressa/Tainá BRA [12]

Pool B

26-Mar 16:30 CC → Thamela/Victoria BRA [2] – Michelle/Poletti PAR [23] [Q] 1-2 (21-17, 18-21, 11-15)

26-Mar 16:30 2 → Toni/DeBerg USA [11] – van Driel, E./Schoon NED [14] 1-2 (22-20, 23-25, 8-15)

27-Mar → Michelle/Poletti PAR [23] [Q] – van Driel, E./Schoon NED [14]

27-Mar → Thamela/Victoria BRA [2] – Toni/DeBerg USA [11]

Pool C

26-Mar 21:30 CC → Cannon/Kraft USA [3] – Anderson/Bauer USA [22] [Q]

26-Mar 21:30 2 → Paulikiene/Raupelyte LTU [10] – Hegeile/Vitoria BRA [15] [Q]

27-Mar → Winner of Match 5 – Winner of Match 6

27-Mar → Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

26-Mar 20:30 CC → J. Zh. Wang/X. Y. Xia CHN [9] – Torres/Gutierrez MEX [16] 2-0 (21-15, 21-16)

26-Mar 20:30 2 → Müller/Tillmann GER [4] – Loreen/Quiggle USA [21] [Q] 2-1 (21-8, 10-21, 15-9)

27-Mar → J. Zh. Wang/X. Y. Xia CHN [9] – Müller/Tillmann GER [4]

27-Mar → Torres/Gutierrez MEX [16] – Loreen/Quiggle USA [21] [Q]

Pool E

26-Mar 17:30 CC → Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Orsi Toth, R./Bianchi ITA [20] [Q] LIVE – 0-2 (20-22, 16-21)

26-Mar 17:30 2 → Klinger D./Klinger R. AUT [8] – Gottardi/Scampoli ITA [17] [Q] LIVE – 2-0 (21-19, 21-18)

27-Mar → Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Klinger D./Klinger R. AUT [8]

27-Mar → Gottardi/Scampoli ITA [17] [Q] – Orsi Toth, R./Bianchi ITA [20] [Q]

Pool F

26-Mar 18:30 CC → Shaw/Cheng USA [6] – Hladun/Lazarenko UKR [19] [Q] 0-2 (13-21, 19-21)

26-Mar 18:30 2 → Carol/Rebecca BRA [7] – Hildreth/Van Gunst USA [18] [Q] 2-0 (22-20, 21-10)

27-Mar → Hladun/Lazarenko UKR [19] [Q] – Carol/Rebecca BRA [7]

27-Mar → Shaw/Cheng USA [6] – Hildreth/Van Gunst USA [18] [Q]