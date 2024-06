Sport in tv oggi (sabato 29 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 29 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia scenderà in campo per affrontare la Svizzera negli ottavi di finale degli Europei di calcio, mentre gli appassionati di motori potranno divertirsi con una memorabile abbuffata: Sprint Race e qualifiche del GP d’Austria per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP d’Olanda per la MotoGP. Incomincia il Tour de France con la spettacolare partenza da Firenze: la Grande Boucle scatta dall’Italia per la prima volta nella storia.

Imperdibili i Campionati Italiani di atletica, spazio alle semifinali della Nations League di volley maschile, dove però non ci sarà l’Italia dopo il ko al tie-break con la Francia ai quarti di finale. Da non perdere le finali dei tornei di tennis della settimana, dove purtroppo non ci saranno italiani alla vigilia di Wimbledon. Da seguire anche Italia-Irlanda ai Mondiali di rugby under 20, i Mondiali juniores di pentathlon, la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, la 24 Ore di Spa-Francorchamps e tanto altro ancora.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 29 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

Sabato 29 giugno

00.00 CALCIO (Copa America) – Colombia-Costa Rica (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.tv, Mola Tv)

03.00 CALCIO (Copa America) – Paraguay-Brasile (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.tv, Mola Tv)

08.30 RALLY – Rally di Polonia, otto prove speciali (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 10.30 alle ore 11.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 10.30 alle ore 11.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00; diretta streaming integrale su DAZN)

08.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile/femminile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

08.40 MOTO3 – GP Olanda, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.25 MOTO2 – GP Olanda, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 F3 – GP Austria, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.10 MOTOGP – GP Olanda, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.15 ATLETICA – Campionati Italiani Assoluti, prima giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 19.00 alle ore 21.30; diretta streaming su Rai Play dalle ore 19.00 alle ore 21.30; diretta streaming integrale su atleticaitaliana.tv)

10.50 MOTOGP – GP Olanda, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.00 F1 – GP Austria, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.00 SURF – World League Championship Tour (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.15 MOTOE – GP Olanda, gara-1 (non è prevista diretta tv/streaming)

12.40 CICLISMO – Tour de France, prima tappa: Firenze-Rimini (diretta t vu Eurosport 1; diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.50 MOTO3 – GP Olanda, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta tv su TV8 dalle ore 13.15; diretta streaming su Sky Go, NOW; diretta streaming su tv8.it dalle ore 13.15)

13.00 PENTATHLON (Mondiali juniores) – Gara femminile (diretta streaming su UIPM Tv)

13.30 TENNIS – WTA 500 Eastbourne, finale: Fernandez-Kasatkina (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 GOLF (DP World Tour) – Open d’Italia, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 F2 – GP Austria, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 CICLISMO FEMMINILE – Thueringen Ladies Tour, quina tappa: Altenburg-Altenburg (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 15.00)

13.45 MOTO2 – GP Olanda, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 TENNIS – ATP 250 Maiorca, finale: Ofner-Tabilo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.00 TENNIS – WTA 500 Bad Homburg, finale: Shnaider-Vekic (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 MOTOGP – GP Olanda, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Rocket Mortgage Classic, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

15.30 TENNIS – ATP 250 Eastbourne, finale: Purcell-Fritz (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 F1 – GP Austria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

16.10 MOTOE – GP Olanda, gara-2 (non è prevista diretta tv/streaming)

16.25 FORMULA E – GP Portland, prove libere (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

16.30 RUGBY (Mondiali Under 20) – Italia-Irlanda (diretta streaming su RugbyPassTv)

16.30 MOTORSPORT – 24 Ore di Spa-Francorchamps (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 VOLLEY (Nations League, semifinale) – Polonia-Francia (diretta streaming su DAZN, VBTV)

17.00 TUFFI – Grand Prix Bolzano, finali seconda giornata (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.00 BADMINTON (BWF World Tour) – US Open (diretta streaming su BWF Tv)

17.00 PENTATHLON (Mondiali juniores) – Gara maschile (diretta streaming su UIPM Tv)

18.00 CALCIO (Europei, ottavi di finale) – Italia-Svizzera (diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

18.40 FORMULA E – GP Portland, qualifiche (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

19.40 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile/femminile, semifinali (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

20.00 VOLLEY (Nations League, semifinale) – Giappone-Slovenia (diretta streaming su DAZN, VBTV)

21.00 CALCIO (Europei, ottavi di finale) – Germania-Danimarca (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL, finale) – Parma-Firenze (diretta streaming su DAZN)

23.00 FORMULA E – GP Portland, gara-1 (diretta tv su Eurosport 1, Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

14:00 Frassinoro Summer Biathlon Festival 2024 Live: Commentano: Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. su sport2u.tv

16:00 Talk2u con Luca Ciceroni: Meteorologo Rai. Conducono: Simona Bastiani e Massimo Cassanelli. su sport2u.tv

18:00 Monitor: diario settimanale e focus a cura di Sabrina Sgalaberna con Pierluigi Randi: presidente Associazione Meteo Professionisti – AMPRO. su sport2u.tv