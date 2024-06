LIVE Atletica, Campionati Italiani 2024 in DIRETTA: attesa per Battocletti, Dosso e Simonelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani di atletica leggera. Il Centro Sportivo Montagna di La Spezia ospita l’edizionei 2024 dei campionarti nazionali che anticipano di un mese, poco più i giochi olimpici di Parigi 2024. Si parte con le prove multiple, il martello maschile e il disco femminile, poi dalle 17.05 la sessione principale con Zaynab Dosso, Alessandro Sibilio (nelle batterie dei 400 ostacoli) Nadia Battocletti e Lorenzo Simonelli in pista.

In mattinata a tenere banco saranno le gare dell’eptathlon e del decathlon. Scilla Benussi e Marta Giovannini sono le favorite nell’eptathlon, con Alice Lunardon e Sara Chiaratti pronte a inserirsi nella lotta per il titolo. Dario Dester, invece, cerca di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi con una performance di alto livello nel decathlon. Le due finali in programma tra la mattinata e il primo pomeriggio sono il martello maschile con Simone Falloni cerca il terzo titolo a fila e disco femminile con Daisy Osakue, dopo la delusione di Roma, cercherà il suo quinto titolo consecutivo.

Nel pomeriggio in programma le batterie dei 400 ostacoli: in campo maschile il favorito è Alessandro Sibilio, reduce dall’argento europeo con tanto di record italiano e tra le donne Ayomide Folorunso punta a confermare la sua leadership nei 400 ostacoli, dopo aver stabilito il record italiano di 54.22 a Molfetta e poi migliorato a 53.89 lo scorso anno all’apice della condizione ai Mondiali di Budapest. Alice Muraro e Linda Olivieri saranno le sue principali avversarie, con Rebecca Sartori ed Eleonora Marchiando pronte a dare battaglia. Si assegnano poi i titoli del giavellotto donne con Federica Botter a caccia del suo primo titolo italiano e del triplo donne dove Dariya Derkach punta al record di sette vittorie, sfidando Ottavia Cestonaro e le giovani promesse Veronica Zanon ed Erika Saraceni. A seguire le batterie dei 400 piani donne con Alice Mangione può riprendersi la corona che le è appartenuta dal 2020 al 2022. Con un 51.10 a Madrid, è diventata la seconda quattrocentista italiana più veloce di sempre, alle spalle solo di Libania Grenot. Anna Polinari e Ilaria Accame hanno registrato i loro primi tempi sotto i 52 secondi quest’anno, mentre Giancarla Trevisan e Rebecca Borga non staranno a guardare e dei 400 piani uomini: Davide Re torna in pista dopo un infortunio, mentre Edoardo Scotti ha registrato un 45.46. Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Brayan Lopez e Lorenzo Benati sono altri atleti da tenere d’occhio.

Nel giavellotto maschile Roberto Orlando punta al quarto titolo consecutivo, nell’asta donne è battaglia aperta tra Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, con Sonia Malavisi a fare da terza incomoda. Nei 100 ostacoli, Giada Carmassi mira a confermare il suo titolo e a qualificarsi per le Olimpiadi, mentre Elisa Di Lazzaro, Veronica Besana, Elena Carraro e Nicla Mosetti cercheranno di migliorare le loro prestazioni. Attesa nei 110 ostacoli per il campione europeo di Roma Lorenzo Simonelli che ha impressionato con un 13.05 e può rispondere agli statunitensi. Nei 100 donne Zaynab Dosso ha trionfato quattro volte nelle ultime cinque edizioni, e i suoi recenti successi (record e medaglie) suggeriscono che possa confermarsi ancora una volta regina della velocità. Quest’anno, ha ottenuto risultati eccezionali, tra cui il bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow e agli Europei di Roma, stabilendo nuovi primati italiani. La sprinter delle Fiamme Azzurre ha migliorato i suoi tempi, passando da 11.19 a 11.01 nei 100 metri. Due atlete in ascesa, Arianna De Masi e Carlotta Fedriga sono in crescita; De Masi è entrata nella 4×100 azzurra con un tempo di 11.26, mentre Fedriga è entrata nel giro della Nazionale dopo il terzo posto agli indoor. Nei 100 uomini Roberto Rigali e Matteo Melluzzo che a Budapest e Roma hanno lanciato la staffetta 4×100 dalla prima corsia, contribuendo rispettivamente all’argento mondiale e all’oro europeo. stanti le assenze dei primi due nella graduatoria italiana stagionale, Marcell Jacobs e Chitutu Ali, si sfideranno nei 100 metri per il primo titolo italiano assoluto in carriera. Basandosi sui risultati stagionali, Melluzzo sembra essere favorito, avendo registrato un 10.13 al Roma Sprint Festival e un impressionante 10.12 in una semifinale agli Europei, tempo che non è ufficialmente riconosciuto ma che evidenzia il suo potenziale. Rigali partirà da 10.31, mentre Luca Antonio Cassano e il campione in carica Samuele Ceccarelli, eurocampione nei 60 metri di Istanbul, sono altri contendenti di qualità.

Nel triplo maschile Andrea Dallavalle e Tobia Bocchi si contendono la vittoria, nell’alto femminile Idea Pieroni e Asia Tavernini hanno mostrato grandi potenzialità recentemente, con Elena Vallortigara e Aurora Vicini che dovranno superarsi per portare a casa il titolo. A seguire le batterie degli 800 femminili dove Eloisa Coiro ed Elena Bellò cercheranno di riscattarsi dopo un Europeo non brillante. Laura Pellicoro ha registrato un tempo promettente di 2:01.06, e la junior Gloria Kabangu ha mostrato potenziale con un 2:02.69 e maschili dove, assente Catalin Tecuceanu, saranno Simone Barontini, Francesco Pernici e la giovane promessa Tommaso Maniscalco a contendersi il titolo. Fuochi d’artificio in serata con le finali di 100 e 110 ostacoli, 100 maschili e femminili e il doppio 5000: nella gara femminile attesissima Nadia Battocletti che arriva a La Spezia dopo aver conquistato una doppia medaglia d’oro agli Europei di Roma nei 5000 e 10000 metri. Il suo record italiano di 14:35.29 fa sognare in vista delle Olimpiadi di Parigi. Altre atlete come Micol Majori, Sara Nestola ed Elisa Palmero cercheranno di crearle qualche grattacapo. Tra gli uomini sono iscritti Pietro Arese e Pietro Riva ma potrebbe essere al via solo il secondo con Arese che potrebbe puntare ai 1500 di domenica.

