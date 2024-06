LIVE Tour de France 2024, tappa di oggi in DIRETTA: storica partenza da Firenze, Bettiol sogna l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour de France 2024! Tempo di Grand Depart per la Grande Boucle numero 111, che prenderà il via dal nostro Paese, per onorare i 100 anni dal successo di Ottavio Bottecchia: si comincia con la Firenze-Rimini di 206 chilometri, che promette di infiammare gli animi sin da subito.

Il tutto a causa del tracciato, molto vallonato con quasi 4000 metri di dislivello. Il primo GPM arriverà dopo nemmeno 40 chilometri con il Col de Valico Tre Faggi (12,5 km al 5,1%), seguito dal Passo delle Forche (2,5 km al 6,2%). Ma non si potrà respirare con il Passo del Carnaio (10,5 km al 4,6%) che svetta al chilometro 98, il Barbotto (5,8 km al 7,6%) ed il San Leo (4,6 km al 7,7%) oltre al Montemaggio (4,2 km al 6,6%). Si sconfina verso San Marino, con l’ultima ascesa (7,1 km al 4,8%) che terminerà ai -26 dal traguardo.

Un percorso che dunque promette battaglia e che può vedere immediatamente i grandi duellare all’ultimo sangue. Attesa enorme per Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), che fa partire da qui la caccia all’accoppiata con il Giro d’Italia, e per capire quali saranno le condizioni di Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), già atteso a un bel test. Ma con loro ci sono anche gli altri fuoriclasse: Primoz Roglic, alla prima corsa con la sua Bora-Hansgrohe diventata Red Bull, e Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Ma anche i re delle corse di un giorno, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) e Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike); tra di loro proverà a inserirsi anche Alberto Bettiol (EF Education-Easypost), fresco campione italiano.

La partenza del Tour de France 2024 è stimata per le ore 12.40