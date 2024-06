LIVE Italia-Irlanda, Mondiali rugby U20 in DIRETTA: sfida impegnativa per gli azzurrini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Irlanda, match valido per la prima giornata dei Mondiali di rugby maschile under 20 2024. La formazione di coach Roberto Santamaria è pronta al debutto iridato, si giocherà a Città del Capo (Sudafrica) con una formazione da subito molto ostica.

Italia e Irlanda sono state inserite nella Pool B insieme a Goergia e Australia, la formula del torneo prevede che solo le prime di ogni girone e la migliore seconda si qualificheranno per i play-off, le restanti lotteranno invece per il quinto posto. L’Irlanda ha vinto gli ultimi sei scontri diretti, il più recente risale al Sei Nazioni di categoria di quest’anno, quando gli azzurri si arresero solo all’ultimo minuto (23-22). L’Italia arriva a questo appuntamento con sensazioni contrastanti dopo il quarto posto ottenuto al Sei Nazioni, il debutto non sarà dei più semplici, visto che l’Irlanda è squadra storicamente di livello, come conferma anche il secondo posto ottenuto quest’anno nel prestigioso torneo continentale e la finale raggiunta al Mondiale dello scorso anno. Sarà importante partire da subito bene, una vittoria potrebbe spalancare le porte per l’accesso alla semifinale, questi ragazzi hanno i mezzi per stupire.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Italia: 15 Mirko Belloni, 14 Marco Scalabrin, 13 Federico Zanandrea, 12 Nicola Bozzo, 11 Lorenzo Elettri, 10 Martino Pucciariello, 9 Mattia Jimenez, 8 Jacopo Botturi, 7 Luca Bellucci, 6 Cesare Zucconi, Giacomo Milano, 4 Mattia Midena, 3 Davide Ascari, 2 Nicholas Gasperini, 1 Sergio Pelliccioli

Irlanda: 15 Ben O’Connor, 14 Davy Colbert, 13 Finn Treacy, 12 Sam Berman, 11 Hugo McLaughlin, 10 Jack Murphy, 9 Oliver Coffey, 8 Luke Murphy, 7 Max Flynn, 6 Sean Edogbo, 5 Evan O’Connell, 4 Alan Spicer, 3 Patreece Bell, 2 Danny Sheahan, 1 Jacob Boyd

