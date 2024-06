LIVE F1, GP Austria 2024 in DIRETTA: la Ferrari deve risalire nella sprint, poi le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del GP d’Austria, undicesimo evento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il gran premio austriaco entra nel vivo con la Sprint Race e le qualifiche per la gara di domenica.

La Ferrari deve risalire nella gara sprint dopo la cocente delusione della Sprint Qualifyng. Il team di Maranello ha ottenuto il quinto posto con Carlos Sainz ed il decimo con Charles Leclerc. Il monegasco non ha fatto segnare un tempo in Q3 dopo il lungo rallentamento avuto in pit lane ed i problemi al motore. Per la Rossa sarà complicato risalire verso il podio visti i pochi giri a disposizione, ma ogni passaggio sotto al traguardo potrà fornire un’informazione importante per il prosieguo del weekend.

Davanti a tutti nella Sprint Race scatterà Max Verstappen, che ha rifilato quasi un decimo a Lando Norris. Alle spalle del britannico partirà il compagno di scuderia Oscar Piastri affiancato da George Russell. La McLaren lancerà una nuova sfida al campione del mondo, che sta dando una continua dimostrazione di forza distanziando nettamente Sergio Perez.

Nel pomeriggio andranno in scena le qualifiche per la gara vera e propria. Ancora una volta sarà tutti contro Verstappen, il quale sembra avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza. In una pista così breve l’olandese ha rifilato 0.093 secondi a Norris ed oltre 3 decimi a Piastri. La Ferrari cercherà il riscatto sul giro secco nella speranza di voltare pagina ad un gran premio iniziato con il piede sbagliato.

Il day-2 del GP d’Austria 2024 scatterà alle 12.00 con la Sprint Race, mentre alle 16.00 andranno in scena le Qualifiche. La giornata di gare sarà visibile su Sky Sport F1 ed in chiaro su TV8. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del GP d’Austria 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!