LIVE Italia-Svizzera, Europei 2024 in DIRETTA: gli azzurri covano voglia di rivincita dopo i Mondiali

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, incontro degli ottavi di finale degli Europei 2024 di calcio. Italia e Svizzera apriranno la fase ad eliminazione di UEFA Euro 2024 all’Olimpiastadion di Berlino. Gli azzurri hanno una doppia motivazione quest’oggi: oltre conquistare i quarti gli italiani vorranno prendersi la rivincita degli elvetici, i quali hanno soffiato all’Italia il posto ai Mondiali del 2022.

Dopo aver toccato il fondo l’Italia proverà a ripartire: gli azzurri avevano già le valigie pronte quando è arrivato il gol di Mattia Zaccagni, il quale ha riportato in parità la sfida con la Croazia garantendo il secondo posto nel girone B alla squadra di Spalletti. La formazione italiana sembra ancora alla ricerca della propria identità dopo la brutta prestazione con la Spagna ed i diversi errori commessi contro i croati. Il CT azzurro inoltre non potrà contare su Riccardo Calafiori, il quale è stato squalificato per somma di ammonizioni.

La Svizzera è un avversario da non sottovalutare. Gli elvetici hanno concluso in seconda posizione il gruppo A con 5 punti. Gli svizzeri hanno iniziato con la vittoria per 3-1 contro l’Ungheria. Sono poi arrivati due pareggi per 1-1 prima contro la Scozia e poi contro la Germania. La formazione di Yakin ha messo in mostra un gioco di alto livello nella fase a gironi, sfiorando il successo contro i padroni di casa.

Szymon Marciniak sarà l’arbitro dell’incontro e fischierà il calcio d’inizio alle 18.00. La partita sarà visibile su Rai 1 e su Sky Sport Uno, mentre la copertura streaming è affidata a Rai Play, Sky Go e Now TV. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Darmian, Bastoni, Mancini, Di Lorenzo, Cristante, Fagioli, Barella, El Shaarawy, Scamacca, Chiesa. CT: L.Spalletti.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Stergiou, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye, Vargas, Embolo. CT: M.Yakin.