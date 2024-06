Sport in tv oggi (giovedì 6 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 6 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà gli USA nella Nations League di volley maschile, mentre a Parigi si entra nella fase calda del Roland Garros: Jasmine Paolini giocherà la semifinale del singolare femminile, Bolelli e Vavassori disputeranno la semifinale del doppio maschile. L’Italia Under 21 di calcio affronterà l’Ucraina al Trofeo Maurice Revello, gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Giro del Delfinato e ZLM Tour.

In serata inizia la finale scudetto di basket, spazio anche agli Assoluti di scherma, alla Coppa del Mondo di tiro a segno e ai tornei di golf della settimana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 6 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 6 giugno

02.00 VOLLEY (Nations League) – Italia-Francia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

05.00 VOLLEY (Nations League) – Iran-Brasile (diretta streaming su VBTV, DAZN)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Open (diretta streamin su BWF Tv)

08.30 VOLLEY (Nations League) – Bulgaria-Germania (diretta streaming su VBTV)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Scandinavian Mix, primo giro (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

10.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 10 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

10.35 CICLISMO – Giro del Delfinato, quinta tappa: Amplepuis-Saint Priest (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 12.45; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.10; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 12.45; diretta streaming su Rai Play dalle ore 13.10)

11.00 TENNIS – Roland Garros, semifinali (diretta tv su Eurosport 1-2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN). Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden (ore 12.00), Paolini-Andreeva (terzo match dalle ore 12.00, il secondo non inizierà prima delle ore 15.00)



12.00 CICLISMO – ZLM Tour, seconda tappa: Middelburg-Wissenkerke (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 15.30)

12.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 10 metri maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

12.30 VOLLEY (Nations League) – Polonia-Turchia (diretta streaming su VBTV)

12.30 CICLISMO FEMMINILE – Tour of Britain, prima tappa: Welshpool-Llandudno (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 14.00)

13.00 TIRO A SEGNO (Europei) – Pistola 25 metri femminile juniores, finale trio event (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

15.00 CALCIO (Torneo Maurice Revello) – Italia Under 21-Ucraina (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

15.00 GOLF (PGA Tour) – The Memorial Tournament, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.40; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 20.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.40)

15.00 SURF – World League Championship Tour (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

17.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 10 metri a coppie miste, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

17.00 TIRO A SEGNO (Europei) – Pistola 25 metri maschile juniores, finale trio event (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

17.00 VOLLEY (Nations League) – Cuba-Olanda (diretta streaming su VBTV)

17.30 SCHERMA (Campionati Italiani Assoluti) – Fioretto maschile/femminile a squadre, fasi finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.30 BASKET (Serie A, finale scudetto) – Gara-1: Virtus Bologna-Milano (diretta tv su Eurosport 2, Nove, DMAX; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, nove.tv, dmax.it)

20.45 CALCIO (amichevole) – Olanda-Canada (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 BASKET (Serie A2, finale playoff) – Gara-2: Cantù-Trieste (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

22.30 VOLLEY (Nations League) – USA-Italia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

10:00 TennisMania Speciale Roland Garros con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

18:25 Sprint2u con Andrea Federici: velocista 100 e 200 metri. Conduce: Ferdinando Savarese. su sport2u.tv

19:05 Motor News Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti. su sport2u.tv

20:20 Chess2u: “Sono diventato forte perché giocando mi diverto”. Intervista a Francesco Sonis. Conduce: Anania Casale. su sport2u.tv

21:00 Swim2u: documentario su Thomas Ceccon. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada. su sport2u.tv

21:40 Beach2u con Centro Estate Viva Cordenons. Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada. su sport2u.tv Inviato