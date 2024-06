LIVE Giro del Delfinato 2024, tappa di oggi in DIRETTA: sarà volata a Saint-Priest?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro del Delfinato 2024, da Amplepuis a Saint-Priest. Dopo la cronometro di ieri, una giornata dedicata probabilmente ai velocisti.

La classifica generale non dovrebbe subire scossoni con i big che si aspettano di vivere una giornata abbastanza rilassante. Da aspettarsi una probabile fuga, ma le squadre dei velocisti riusciranno a controllarla per poi giocarsi la vittoria sul traguardo di Saint-Priest.

Il grande favorito è il belga Mads Pedersen (Lidl-Trek), che si è imposto anche nella prima tappa. I principali rivali dovrebbero essere proprio coloro che hanno lottato con Pedersen per la vittoria: l’irlandese Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e il francese Hugo Paige (Intermarché – Wanty). In casa Italia proveranno ad essere protagonisti Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan Team) e Nicolò Parisini (Q36.5 Pro Cycling Team).

La diretta della quinta tappa del Giro del Delfinato 2024, da Amplepuis a Saint-Priest, prenderà il via alle 10.15. OA Sport seguirà l’intera frazione con la consueta DIRETTA LIVE testuale per non perdere nemmeno una pedalata: BUON DIVERTIMENTO!