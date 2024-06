LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2024 in DIRETTA: inizia la serie scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Olimpia Milano, gara 1 della serie di finale Scudetto della Serie A di basket 2023-2024. La corsa al titolo italiano parte dalla “Segafredo Arena” di Bologna.

Per la quarta stagione consecutiva sarà ancora una volta Bologna-Milano ad assegnare lo Scudetto. L’Olimpia di coach Ettore Messina andrà a caccia del terzo titolo consecutivo con la Virtus di Luca Banchi che, però, rispetto alla passata stagione questa volta potrà partire da una posizione di vantaggio in virtù del primo posto conquistato nel corso della regular season che porteranno le V Nere a poter usufruire del fattore campo nella serie.

Sarà una Milano che dovrà cercare di invertire fin da subito il trend della serie per dare l’assalto allo Scudetto ma che arriverà a questa finale con qualche partita in meno sulle spalle rispetto alla Virtus nei playoff. 3-1 e 3-0 i risultati inflitti dall’Olimpia a Trento e Brescia nei quarti e nelle semifinali, con Bologna che ha invece dovuto faticare maggiormente per avere ragione di Derthona (3-2) prima e Venezia (3-1) poi.

