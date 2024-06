LIVE Paolini-Andreeva, Roland Garros 2024 in DIRETTA: la fenomenale classe 2007 sulla strada verso la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda semifinale del Roland Garros 2024 tra Jasmine Paolini e la giovanissima russa Mirra Andreeva. Secondo confronto diretto tra le due giocatrici, con l’azzurra che sulla terra rossa di Madrid fu superata in due parziali dall’avversaria. La vincente dell’incontro troverà in finale una tra la polacca Iga Swiater e l’americana Coco Gauff.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta a questo appuntamento a margine della straordinaria vittoria contro la kazaka Elena Rybakina. Dopo aver avviato il torneo con i successi per 2-0 sull’australiana Daria Saville e sull’americana Haylei Baptiste, l’azzurra ha poi sconfitto in tre set dapprima la canadese Bianca Andreescu, poi la russa Elina Avanesyan. Grazie a questo risultato la toscana è già certa di irrompere nella top ten del ranking WTA a coronamento di una stagione finora straordinaria.

Dal canto suo Andreeva, diciassettenne di Krasojarsk, arriva alla semifinale un giorno dopo aver sconfitto brillantemente la bielorussa Aryna Sabalenka. La teenager proviene dalla Siberia proprio come Maria Sharapova, e vuole ricalcarne la sfavillante carriera. Solida da fondo campo, Andreeva padroneggia anche il rovescio in back e la palla corta, ed ha tutte le carte in regola per diventare una futura stella del panorama internazionale.

La seconda semifinale del Roland Garros 2024 tra Jasmine Paolini e la russa Mirra Andreeva sarà il secondo match sul Court Philippe-Chatier a partire dalle 15.00 dopo Swiatek-Gauff.