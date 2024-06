LIVE Italia-USA, Nations League volley 2024 in DIRETTA: altro impegno severo per gli azzurri verso le Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, match valido per la sesta giornata della Nations League di volley maschile 2024. Prima settimana perfetta per i ragazzi di Fefè De Giorgi che, a questo punto, sono di fatto certi della qualificazione olimpica.

Questo torneo è stato preparato fin da subito con grande attenzione, l’obiettivo primario era quello di qualificare la squadra alle Olimpiadi tramite ranking e l’Italia, prima della doppia sfida contro Francia e Stati Uniti, è al momento seconda con 361,86 punti, per la qualificazione manca solo la matematica, che potrebbe arrivare già questa settimana, visto che la prima delle escluse al momento è la Serbia con 238,51. Gli azzurri, prima dell’incontro con la Francia, occupano la quarta posizione nella classifica di questa VNL con 4 successi e 11 punti, in caso di vittoria contro i transalpini balzerebbero però al primo posto della graduatoria, mettendo una seria ipoteca anche sulla qualificazione alla Final Eight. Gli Stati Uniti, dopo una prima settimana complessa dovuta ad una squadra non in formazione tipo, si trova a rincorrere da lontano con 6 punti frutto di 2 vittorie e 3 sconfitte, la formazione a stelle e strisce, già qualificata per i prossimi Giochi, proverà a recuperare per rientrare tra le migliori otto.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Itali-USA, match valido per la sesta giornata della Nations League di volley maschile 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 22:30!